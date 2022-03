Un joven de España, aprovechando la difícil situación económica, política y militar en el mundo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, les aseguró a sus padres que acababa de comenzar la guerra nuclear. El video y la reacción se hizo tendencia rápidamente en redes sociales como TikTok, generando millones de reproducciones.

El metraje fue compartido el pasado 16 de marzo, y en la descripción se puede leer: “Desheredado”, pero en la leyenda del mismo notamos: “Broma ataque nuclear a mis padres”.

La cinta muestra a nuestro protagonista, Jesús Rey, almorzando al lado de su padre. Ambos ven la televisión de forma tranquila, se están emitiendo la tanda de comerciales, hasta que la señal se corta y aparece ante ellos una franja multicolor acompañada del mensaje: “Sistema de emergencia nacional”. El hombre mira la pantalla y evita reír sabiendo lo que se viene. Su padre, por el contrario, se muestra muy sorprendido por lo que aparece ante sus ojos.

El progenitor de Rey exclama consternado: “¿Eso qué es?”, este, nuevamente, mira hacia otro lado para que no le gane la risa. Al poco de esto se escucha el aviso de un “estado de emergencia nacional”, por lo que se exige la evacuación inmediata de la población de los centros urbanos más importante del país europeo.

En ello, aparece una imagen del gobierno español dando un aviso preventivo de, nada menos, que del comienzo de un ataque nuclear en suelo del país ibérico. De inmediato, la madre se acerca a la sala mostrando evidente preocupación como asombro.

El espanto los embargaría cuando se escucha el audio de lo que sería la confirmación de un ataque nuclear. La madre exclama con susto: “¡Qué! ¿Qué dices?”, la mujer vuelve a la cocina, pero pronto se une a la mesa y se queda parada junto a su esposo frente al televisor y el video termina.

De hecho, muchos se preguntaron de dónde sacó Jesús el video para que creyeran que se trataba, efectivamente, de un ataque nuclear en España. En los comentarios, el tiktoker reveló que este se encuentra en YouTube con el nombre: “Broma ataque nuclear España”.

La expresión de intriga y natural susto no tardó mucho para convertirse en viral, obteniendo poco más de 1.1 millones de reproducciones. No sabemos qué pasó después, pues Jesús Rey no ha hecho un video de actualización para conocer cómo acabó su caso. Sin embargo, en la caja de comentarios, los usuarios han quedado fascinados.

“La cara de tu padre”, “el pobre padre ha estado al borde del colapso mental”, “el padre, al final, ya asume la muerte”, “el padre cogiendo el móvil con miedo”, “¿cómo le haces para no reírte? Yo estoy mea y no estoy ahí”, “quiero ese video para mis padres ¿Dónde lo consigo?”, “si pasa eso de verdad ¡Madre mía! No hay que hacer bromas con eso”, “dime que hay segunda parte”, “de muerte lenta. No quiero imaginar cómo hiciste para decirles que era una broma”.