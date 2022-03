Una joven de Vietnam se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por los grandes esfuerzos que viene haciendo para aprender un nuevo idioma; el inglés, generando cientos de comentarios que la halagaron.

El metraje fue publicado el pasado sábado 19 de marzo desde la cuenta del usuario @usukoo y nos muestra a una joven del mencionado país asiático practicando la lengua anglosajona, pero el resultado no es el esperado, pues, en muchas partes no se entiende lo que está diciendo, a no ser que leamos una traducción.

Sin embargo, nadie puede negar el entusiasmo que le pone, como también la personalidad que posee, pues en determinado momento, reconoce que no habla bien este idioma, pero asegura que persistirá en sus esfuerzos, pues quiere “conectar” con el mundo.

“Hola a todos, mi nombre es Hang, Esta es mi siguiente tarea. Soy vietnamita, soy de Vietnam, soy de una gran nación, amo a mi país, amo a mi gente, no tengo miedo de perder la cabeza, disfruto hablando inglés, no soy la persona más lista del mundo, no soy la persona más talentosa de la Tierra, quiero comunicarme con el mundo, quiero cambiar mi vida, sigo practicando inglés alocadamente, me sigo presionando mentalmente, emocionalmente y físicamente, sigo diciéndome que lo lograré, fuertemente creo que mi sueño, eventualmente, se hará realidad”.

La leyenda del texto reza lo siguiente, con un tono claramente en broma: “No mires los subtítulos para ver si puedes escucharlo todo”, desde entonces, la cinta en TikTok viene acumulando más de 353.5 mil reproducciones.

Sin embargo, pese a lo divertido que es el video, esto no evitó que los usuarios de esta red social la halagaran por su esfuerzo y le den muchos ánimos. “Ella es valiente para hablar y grabar el video. Mucha gente se queja de ella, pero no son lo suficientemente valientes como para decir o hablar de algo por sí mismos”, “burlarse de ella por esforzarse y tratar de aprender ¡No es genial!”, “para nada. Aprecié sus agallas para hablar”.