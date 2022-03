Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre en silla de ruedas salva a su perro de ahogarse en una piscina, a pesar del gran tamaño y peso del can. El registro fue publicado en redes sociales, volviéndose viral en pocas horas.

Darren Thomas estaba solo en casa la mañana del pasado 17 de febrero cuando escuchó que Cassius, su rottweiler de cuatro años y 50 kilos de peso, lloraba en el patio.

El hombre se dirigió hasta ese lugar y se encontró con una dramática escena: el perro se había caído a la piscina y hacía lo posible por no hundirse. Según informa Daily Mail, el can había estado en esa posición durante 25 minutos.

Rápidamente, Thomas, que ha estado en silla de ruedas desde que le dispararon hace 14 años cuando defendía la casa de su familia, trató de levantar a Cassius por su cuenta, pero le resultó imposible, ya que corría el riesgo de darse vuelta y caer de la misma manera que el animal.

Sin rendirse, se las arregló para ayudarlo a salir del agua. Darren guió pacientemente al perro alrededor de la piscina, haciéndolo mover sus patas mientras se aferraba al borde. Una vez que llegó a los escalones, Cassius pudo salir.

“He tenido 2 Rotties y una cosa por la que son famosos es nadar... bueno, no el mío. Él no puede o no quiere nadar y no lo hará, no importa lo que hagamos”, escribió el hombre al publicar la grabación en Instagram.

En conversación con el medio citado, Thomas compartió más detalles del hecho: “Estaba hablando con Cassius diciéndole que lo iba a sacar. Fue increíble porque me miró con total confianza y no peleó en absoluto cuando lo tiré. Es muy pesado y estaba mojado encima, así que tiré de él y logré sacarlo hasta la mitad, pero no pude hacer palanca en la silla para tirar de ese último, así que después de intentarlo varias veces tuve que hacer otro plan”, dijo.

“‘Cassius ama a mi hija, así que se sienta a sus pies todas las mañanas mientras mi esposa se cepilla el cabello. Esta mañana en particular, él no estaba allí, así que mi hija dijo: ‘Me pregunto dónde está ‘Cassius’”, agregó.

¿Cómo actuar cuando un perro se ahoga?

Aunque los perros por instinto saben nadar, unos mejor que otros, a veces pueden tener un susto en el agua. Si tu perro es un aventurero y le encanta bañarse y adentrarse en el mar, cuidado con las mareas y la fuerza de las corrientes, las cuales pueden suponer un peligro.

En los gatos la posibilidad de ahogo es más pequeña ya que no son muy amigos del agua pero siempre puede caerse en una piscina o estanque grande en un descuido y tener problemas, sobre todo, si es cachorrito o está débil, señala el medio Hogarmania.

En caso de ahogamiento, se debe actuar de la siguiente manera:

Si es pequeño: Si el animal ha tragado mucha agua, necesita expulsarla. Para ayudarle, si es un perrito o gatito pequeño cógele con cuidado por las patas traseras, elévale colgado boca abajo sacudiéndolo suavemente para que salga el agua.

Si es grande: Si se trata de un perro grande se mantendrá acostado sobre el suelo y se levarán las patas traseras para dejar la cabeza abajo y que expulse el agua tragada.

Si tose y expulsa el agua, habremos salvado a nuestro pequeño amigo. Si no lo hace colocaremos al animal de costado, con la cabeza más baja que el cuerpo, y comprobaremos su respiración y ritmo cardíaco. Si el corazón late pero no respira deberemos hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP). Tumba al perro de costado, realiza 2 respiraciones sobre su boca seguidas de 30 comprensiones sobre la última costilla por minuto hasta que empiece a respirar.

Llévale a emergencias veterinarias rápidamente para que le atiendan lo antes posible.