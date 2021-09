Una mujer descubrió a su pareja siéndole infiel con otra persona y esta se fue a reclamarle al hombre por haberlo engañado. La amante no tuvo más opción que salir por el balcón para que no fuera detectada. Esta particular escena no tardó mucho para volverse video viral en Twitter, así como en otras redes sociales.

Al descubrir la infidelidad, la mujer golpeó la puerta, gritando a viva voz para que el hombre aparezca y dé la cara tras ser descubierto, pero este no le permite el acceso; todo lo contrario, se asoma por el balcón semidesnudo.

El sujeto regresa al cuarto, pero todo cambia cuando aparece una mujer en prendas menores quien se asegura que la supuesta esposa hubiese ingresado al domicilio para ella buscar escapar, ayudada por el hombre, desde el balcón.

La mujer, de baja estatura, tiene dificultades para descender, por lo que los vecinos que se encontraban observando la ayudaban a bajar a la acera, ve unas cajas grandes y, rápidamente, se esconde debajo de una de estas al notar que la pareja del hombre salía del domicilio.

La pareja del sujeto sigue alzando la voz y quejándose con el sujeto que se encuentra en el balcón. La amante piensa que no es vista y, de pronto, sin salir de la caja, busca echar a la fuga.

La supuesta esposa se percata de esto y sigue la trayectoria de la caja, pero pronto la amante echa a correr siendo perseguida por la pareja del hombre. El video se corta abruptamente y, rápidamente, obtuvo más de 10.7 millones de reproducciones en redes sociales como Twitter donde se hizo viral.

