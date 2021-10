Cuando era un niño, un policía lo salvó de una muerte inminente, pero años después, hecho ya un hombre, se reencontró con este efectivo del orden para agradecerle por mantenerlo con vida. El video se hizo viral en redes sociales como Tik Tok, cautivando a los millones de internautas.

El material muestra a esta persona ingresar a esta persona a un edificio. Una vez adentro, se acerca hasta la sala de espera en la cual se ve a un guardia sentado quien conversa con alguien más.

El joven llega hasta donde se encuentra el efectivo policial, le toca el hombro con calma, solo para luego confesarle que fue él quien le salvó la vida hace varias décadas.

El policía, asombrado, se levanta de su asiento, lo mira, procede a estrechar la mano del hombre: “¿Te acuerdas de mí?”, pregunta el muchacho, pero este asegura que no. De inmediato, relata que lo salvó de morir hace más de dos décadas.

“En 1997 le salvaste la vida a un niño de cinco años sacándolo de la piscina”. Tras esta afirmación, el policía hizo un flashback mental, tras lo cual pudo recordar el episodio al que hace referencia el hombre y darle un fuerte abrazo.

En ese momento, el hombre comienza a llorar sin dejar de agradecer por haberle salvado la vida, asegurando que, de no ser por dicho acto, no estaría con vida y no habría tenido la chance de formar una familia como la que hoy la tiene.

El video ha superado las 3.5 millones de reproducciones en Tik Tok, donde esta historia ha generado miles de comentarios totalmente enternecidos por la acción de este hombre reconociendo la labor del efectivo policial.

