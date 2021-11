Sajad Gharibi, conocido popularmente como el ‘Hulk Iraní’ se encuentra mentalizado para la pelea que tendrá dentro de unos meses contra el luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), el británico Martyn Ford, por lo que ha decidido entrenar de una forma bastante curiosa, pero muy llamativa: golpeando muros de cemento con sus puños. Las imágenes no tardaron en llegar a las redes sociales y han impactado a todos los usuarios.

En su cuenta de Instagram, el fisicoculturista compartió un video donde se le ve haciendo diverso tipo de rutinas, entre las que destacan levantamiento de pesas, jalar un auto enorme, y, finalmente, golpear, a puño limpio, una pared de concreto, para luego mostrar que esta ha quedado dañada por la fuerza de los impactos.

“Si, esto es personal”, inicia así el post: “Hermosos dientes blancos a tu lado con todos tus patrocinadores frente a mí con queridos fanáticos de todo el mundo que me apoyan y motivan. Diferentes condiciones no es lo importante, incluso si tengo las peores condiciones, pero Hulk iraní nunca se detiene. Nos vemos el 2 de abril”.

La fecha antes mencionada es el día en que ambos atletas se verán las caras en la capital inglesa de Londres.

Tras etiquetar en este video a Martyn Ford, el británico no se resistió a la tentación de reaccionar y se burló de los “métodos” que emplea Gharibi para entrenar, pero también aseguró que el combate no será justo, según cree, desfavorable para el iraní.

“Habrá una absoluta carnicería el 2 de abril, una pelea que, les prometo, sorprenderá a todos”, escribió Ford en Instagram: “Injusto, sí, al 100 por ciento, él no tiene, absolutamente, ninguna oportunidad. Sin embargo, no quise, tampoco provoqué esto (…) Mostraré a todos la diferencia entre un atleta y quien no lo es. Nací para hacer esto, y con esto me refiero al deporte”.

Martyn Ford responde a provocaciones de 'Hulk Iraní'. (Foto: Martyn Ford/Instagram)

Y sentencia con una frase que muchos consideran premonitoria de lo que sucederá en el cuadrilátero: “Soy un competidor natural, he estado durmiendo durante mucho tiempo, ahora estoy despierto y tengo hambre”.