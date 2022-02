Te traemos un video viral de TikTok que está provocando alboroto en todas las redes sociales. Y no es para menos, pues un muchacho quiso festejar su cumpleaños con sus amigos, pero la mayoría no confirmó su presencia. La curiosa historia rápidamente se convirtió tendencia en Internet.

Mediante su cuenta, el usuario identificado como “@gerudito” compartió una desagradable experiencia. Todo comenzó cuando decidió juntar dinero para alquilar un camión y así realizar su cumpleaños en compañía sus amistades.

Sin embargo, los planes del muchacho cambiaron. “Feliz cumpleaños a mí que renté un camión para 35 personas con ahorros para festejar y me cancelaron todos menos 3″, escribió el protagonista de esta historia.

Clip desató comentarios en TikTok

En cuestión de horas, el clip de @gerudito se convirtió tendencia y acumuló más de 300 mil reproducciones. Varios internautas arremetieron contra los amigos del chico por no festejar con él su cumpleaños, mientras que otros se animaron para asistir a su fiesta.

“En esta situaciones te das cuenta con quién cuentas, ánimo amigo”; “¿a dónde llegó?”; “feliz cumpleaños se te quiere, yo sí voy”; “¿en dónde te veo? llevo tequila”; “feliz cumple no te dejes caer siempre habrá gente que no sepa valorar pero no es motivo de sentir mal vamos todos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó con la fiesta?

Después, @gerudito respondió a uno de sus seguidores con un video donde aclaró la situación. Sus amigos se pusieron en contacto con él y coordinaron una nueva fecha para celebrar su cumpleaños.

“No culpo a las personas que no podían ir, porque tenían razones válidas. Conversé con el dueño del camión y me dijo que puedo posponer la fecha, así que no perderé el dinero”, precisó el joven.

¿Cómo volver un video de TikTok viral?