Mediante las redes sociales, un video viral de TikTok llamó la atención de los usuarios. En el clip vemos a un joven mexicano, que pretendía ingresar al mar en las Islas Galápagos, ubicadas a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. De pronto, aparece un grupo de tiburones y casi lo ataca. Afortunadamente, el hombre vivió para contarlo.

A través de su cuenta (@mauviajero), el influencer “MauViajero”, quien se caracteriza por brindar información para los amantes de los viajes, publicó su increíble experiencia al recorrer las Islas Galápagos, uno de los destinos turísticos más famosos del mundo por su fauna.

Después de caminar cuatro kilómetros, el tiktoker buscaba sumergirse en la playa para así refrescarse. Por ello, el mexicano, sin pensarlo dos veces, colocó sus pies dentro del mar, pero segundos después se llevó el susto de su vida.

Tal y como se observa en la grabación, “MauViajero” se percató que algo se movió rápidamente en el agua. Ante esto, decidió retroceder y otros dos tiburones se acercaron hacia la orilla para devorarlo, mientras él gritaba asombrado por lo sucedido.

“Otro poco y no la cuento con los tiburones en esta playa en Islas Galápagos”, escribió el influenciar @mauviajero en su clip, que ya superó los 10 millones de visualizaciones en la plataforma asiática.

Por su parte, los cibernautas no se quedaron atrás y escribieron comentarios como “me asusté cuando se le acercaron”; “desde que grabas, se ve la aleta de uno de los tiburones. Qué miedo”; “una razón más por la que me no me gusta el mar”, entre otros.