En los Estados Unidos, un video de TikTok se he vuelto tendencia dando mucho de qué hablar en esta red social ¿Qué sucedió?, Brooke Alexx, una ascendente cantante de 26 años confesó que tuvo la peor cita de su vida y la mujer describió su experiencia, la misma que generó miles de comentarios.

Un desastre anunciado

Brooke aseguró que conoció y quedó en conocerse con este sujeto tras haber conversado vía Bumble, una aplicación para solteros. El resultado fue el peor esperado por diversas razones que ella se encargó de explicar.

El metraje fue compartido el pasado 6 de marzo, el cual tituló como: “Él estaba muy avergonzado, se fue”, el cual se encuentra cerca de recolectar los 9 millones de reproducciones.

Ni bien se vieron las caras él quedó impactado con su belleza y su look (asegurando que lucía “caliente como el infierno”), solo atinando a decir: “Oh, Dios mío, estás muy hermosa y yo estoy muy ebrio”, pero esto sería el comienzo de una velada que terminaría en un verdadero desastre.

Huida sin previo aviso

Ella confiesa que estuvo impresionada (para mal) de la forma cómo se había presentado el sujeto, pero que trató de lidiar de la mejor manera ante la situación: “Yo estaba como: ‘Oh, está bien ¿Necesitas agua?’”, pero el estado de su acompañante no era para nada el mejor, lo que avizoraba un completo final: “Estaba bastante mal, arrastrada las palabras y transpiraba”.

Todo parecía que no podría empeorar, pero empeoró ¿Qué pasó? En un determinado momento, el hombre le dijo que necesitaba que la esperase un momento ¿la razón? Tenía que hablar con un amigo, pero nunca más volvió a aparecer.

“Y se fue. Salió del local. Ni siquiera se dio vuelta, no me dijo nada. Simplemente se fue. Se fue ¡Y yo me quedé así! Había terminado”.

Disculpas tras el vergonzoso incidente

Sin embargo, aquí no acaba la historia, pues Brooke reveló que el hombre se comunicó con ella al día siguiente para disculparse por las fachas en las cuales se presentó en su fallida cita.

“Hola, no sé qué hice o dije la otra noche, pero me llamaron y me tuve que ir. Estaba mal, perdón por actuar de esa manera, estabas realmente hermosa”, inicia así el mensaje.

Pero finaliza con: “La verdad, que pensé en dejar todo así, pero no me sentía bien si no te daba una explicación sobre lo que pasó después que desaparecí. No espero me respondas, nada más quería darte una respuesta”.