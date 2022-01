El famoso chef turco Salt Bae, cuyo nombre real es Nusret Gokce, se ha convertido en toda una personalidad gracias a la singular manera en la que corta la carne y echa la sal a sus platos. Algo que ha hecho que millones compartan sus videos haciéndose viral a través de las redes sociales.

El éxito del famoso carnicero turco derivó en la inauguración de restaurantes de lujo no solo en Estambul sino también en ciudades como Dubái, Doha, Nueva York, Miami o Londres. Todos ellos de moda y bastante solicitados por los clientes más exigentes y los famosos más internacionales.

Sin embargo, las críticas de los clientes se han vuelto frecuentes en las últimas semanas. Tanto es así que hace poco se hizo viral en YouTube la crítica del youtuber Pablo Cabezali en su canal Cenando con Pablo contra una bebida que se sirve en el Nusr-et Burger de Nueva York: el golden shake.

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae​, es un cocinero y carnicero turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses. (Foto: Instagram | nusr_et)

EL MILKSHAKE DE ORO DE SALT BAE

El golden shake es un batido o milkshake que se sirve en el Nusr-et Burger de Nueva York, la hamburguesería de Salt Bae en la Gran Manzana. La bebida cuesta 75 dólares y está compuesta de vainilla, sirope de caramelo, chocolate, Kit Kat, pistacho y una lámina de oro de 24 quilates comestible.

El youtuber español Pablo Cabezali decidió probar la bebida cubierta de oro y grabar su experiencia en video durante su visita a la hamburguesería de Salt Bae en Nueva York. “Es un batido de 75 dólares, es un precio por las nubes. No creo que sea el más caro del mundo, pero uno de los más caros es”, dijo.

Lo primero que llamó la atención del crítico es que el milkshake con oro, a diferencia de las carnes que se sirven en los steakhouse de Salt Bae, no lleva espectáculo. “Cuando pedí la baklava en el steakhouse sí que llevaba un poco de espectáculo, pero aquí no lleva nada”, comentó el youtuber.

El milkshake con oro de 75 dólares que se ofrece en la hamburguesería de Salt Bae en Nueva York. (Foto: Cenando con Pablo | YouTube)

Cabezali no quedó para nada a gusto con la lámina de oro que estaba sobre su batido. “El oro no aporta nada. Para los que preguntan: ¿Pablo, a qué sabe el oro? Sabe a que te sacan dinero del bolsillo”, dijo sobre la hoja dorada que se coloca sobre el batido que se ofrece en la hamburguesería de Salt Bae.

“De sabor está bueno, como lo estaría cualquier otro de una franquicia por aquí [...] solo estás pagando por el oro. No lo veo tan respaldado el producto como la golden burger, en donde al menos tienes espectáculo [...] pero en esto, no hay por donde [...] Me deja un poco sin entusiasmo”, concluyó.

POLÉMICA POR LOS PRECIOS

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El restaurante de Salt Bae ofrece un bistec cubierto en oro de casi 2.000 dólares. (Foto: Instagram)

Desde que Salt Bae abriera su restaurante en Londres el pasado septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas.

Según Chiraag Suchak, un millonario de 33 años, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el local de Salt Bae.

Sin embargo, las decenas de quejas y críticas de los clientes contra su local ubicado en la ciudad de Londres se han hecho bastante frecuentes en las últimas semanas. Tanto es así que hasta los más renombrados críticos gastronómicos han visitado el restaurante de Salt Bae para opinar sobre él.

LOS SUELDOS QUE OFRECE SALT BAE

El restaurante del carnicero turco Salt Bae en Londres abrió el pasado mes de setiembre y la sucursal londinense continúa en la búsqueda de puestos administrativos como cajeros y personal de mantenimiento, así como también posiciones en la cocina como meseros, chefs de sushi y parrilla.

En la mayoría de puestos de trabajo que se han publicado en un anuncio en la web Caterer.com se solicita personal con experiencia previa. A continuación todas las posiciones y salarios que se ofrecen:

Cajero de restaurante - £ 13.00 la hora

Chef de sushi - £ 14.00 la hora más propinas

Mesero/a de cócteles - £ 15.00 la hora más propinas

Personal de mantenimiento - £ 13.00 la hora

Asistente de baño - Salario competitivo

Los puestos y sueldos que ofrece el restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Caterer.com)

Jefe de sommelier - Salario competitivo

- Salario competitivo Jefe de partida - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Meseros/as - £ 15.00 la hora más propinas

Ayudante de mesero - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Chef de parilla - Salario competitivo

Nota: 1 libra esterlina es igual a 1.36 dólar estadounidense

LOS PRECIOS DE SALT BAE EN LONDRES

Los precios del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

Los precios del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

VIDEO RECOMENDADO

Salt Bae es un chef turco muy famoso en el mundo que logró forjar el millonario imperio del que goza en la actualidad empezando con un trabajo humilde como lo es la carnicería. En el siguiente video, te contamos un poco más de él, que sin duda te dejará sorprendido por su manera de cortar las carnes y los exorbitantes precios que cuesta una comida en su restaurante.