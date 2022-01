En las últimas horas se convirtió viral un video de TikTok que mostró la reacción de un adorable perro llamado “Salvador”, cuando su cuidador decide irse de paseo sin la compañía de él. Después de publicarse las enternecedoras imágenes en las redes sociales, los cibernéticos no tardaron en poner sus comentarios.

La usuaria Emillie Maurin (@itsmimouche) compartió una grabación donde aparece un cachorro de raza “cocker spaniel inglés”. Tal como se observa en el clip, el animal pensó que iba a salir con su amo. Por ello, el can recogió rápidamente su juguete para llevarlo a la calle.

Sin embargo, la mascota se quedó con las ganas, porque segundos después su cuidador abandona la vivienda sin él: la puerta se cierra justo delante de su nariz. Ante esta desgarradora escena, el peluche cae de la boca de Salvador.

Video genero indignación en TikTok

En poco tiempo, la reacción de la pequeña mascota recorrió el mundo de las redes y generó numerosas reacciones de quienes criticaron la decisión del dueño. Incluso, la escena hizo llorar a más de un internauta.

“¡Noooo, eso no se le hace! ahora cómprale un regalito y pídele perdón!”; “Dios, ellos son tan sentimentales ¿cómo le vas a hacer esto?”; “así se pone mi perrita cuando mi hermano se va a trabajar, eso no se hace”; “no me la dejes llorando”, fueron algunos de los comentarios.

Cachorro es una ‘celebridad’ en redes sociales

Luego de esta publicación, los seguidores de @itsmimouche pidieron más contenidos sobre ‘Salvador’, por lo que la mujer de 22 años siguió subiendo más videos del perro cocker spaniel. En los clips podemos ver al animal disfrutando de diferentes actividades.