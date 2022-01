Esta es la historia de una mujer de 73 años llamada Jean quien se salvó de perder 8 mil dólares al notar algo extraño en la llamada telefónica que le hicieron unos estafadores. Ella no creyó que su nieto estaba en detenido y junto a la policía armó un gran operativo en Nueva York. El video de las cámaras de seguridad se volvió viral al compartirse en Facebook.

En Estados Unidos se ha vuelto muy popular el término “estafa de los abuelos”, un delito que afecta a las personas de la tercera edad quienes son contactados durante la noche por sujetos que se hacen pasar por abogados, médicos o policías con el discurso de que su ser querido está en peligro, arrestado o en emergencias por un accidente. El fin es sacarles dinero fácilmente, según detallan desde ‘El Diario de Nueva York’ .

La astuta abuela de Nueva York no se dejó estafar

Jean, quien por razones de seguridad prefirió no revelar su apellido, no cayó en la trampa y le dio a los delincuentes una cucharada de su propio chocolate, ¿Cómo así? Su intuición la llevó a darse cuenta de que algo no encajaba y evitó perder $8,000 dólares.

Todo comenzó cuando dos hombres la llamaron por teléfono: uno dijo ser un fiador y el otro un abogado. La estafa indicaba que su nieto estaba en la cárcel y le exigían esa cantidad de dinero para liberarlo tras, supuestamente, conducir bajo los efectos del alcohol.

“Sabía que él era un verdadero estafador. Solo sabía que no me iba a estafar. Empieza a llamarme ‘abuela’ y luego digo, no tengo un nieto que conduzca, así que sabía que era una estafa”, comentó la mujer de Seaford en entrevista para CBS2.

Captura de los estafadores gracias a la abuela

Esta anciana de Nueva York fue más astuta que quienes quisieron estafarla, así que los citó en su domicilio para darles el dinero que le solicitaban. Ahí empezó su gran plan, que también pudo ser peligroso de no haber contado con el apoyo de la policía a la que llamó para pedir auxilio.

Jean preparó un sobre lleno de toallas de papel que simulaban ser los 8 mil dólares que le pidieron por ‘ayudar’ a su nieto. Cuando uno de los estafadores tocó el timbre de la casa, la mujer le abrió amablemente y le entregó lo que quería; sin embargo, cuando se estaba retirando apareció una patrulla con oficiales que lo derribaron y detuvieron.

El video viral de la abuela y los estafadores

Las cámaras de seguridad que Jean tiene instaladas en su casa captaron todos los detalles del momento en que el estafador fue capturado por la policía y la grabación se volvió viral luego que el Departamento de Policía de Nassau County lo difundiera en Facebook el 24 de enero.