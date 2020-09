Mientras el mundo entero se mantiene en vilo para saber cuál será el futuro de Lionel Messi , algunos como el usuario de Instagram @deepfakear aprovecha la situación para mostrar cómo sería si ‘La Pulga’ le dice adiós al equipo azulgrana cantando como si fuera el mismísimo Ricardo Montaner.

Se trata de un ejemplo más de la tecnología deepfake, que consiste en digitalizar de manera magistral el rostro del futbolista con un video del cantante venezolano interpretando su famosa tema “Me va a extrañar”, pero con la letra adaptada a las circunstancias de su posible partida del Barcelona .

Con mucho humor, “Leo Montaner” se desgañita frente al público mientras recorre el escenario entonando una composición que calza perfecta con la situación que atraviesa el crack argentino con el equipo catalán , con el que lo ha ganado todo en los casi 20 años que lleva defendiendo sus colores.

“Me va a extrañar, al despertar / En los paseos contra el Madrid, cuando el partido llegue a su fin / Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir / Me va a extrañar, y sentirá que no habrá Liga después de mí, que no se puede jugar así. Me va a extrañar… / Cuando tenga ganas de jugar una final”, dice la canción.

MIRA MÁS SOBRE LIONEL MESSI

VIDEO RECOMENDADO

Alemania: conoce la insólita campaña de los hinchas del Stuttgart para fichar a Lionel Messi

Alemania: conoce la insólita campaña de los hinchas del Stuttgart para fichar a Lionel Messi | VIDEO

Mujer voló por los aires tras la explosión de su bote en Italia

Perrita perdida pide ayuda a desconocidos para que la curen