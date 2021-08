A través de su TikTok personal, un hombre puertorriqueño compartió su conmovedora historia de como un mexicano lo ayudó en su momento más difícil: cuando se encontraba postrado en la cama de un hospital. El video se volvió viral a pocos minutos de haber sido compartido.

No hay duda alguna que TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares de los últimos años. Día a día, millones de personas vuelven virales a sus videos favoritos, pero el que es protagonista de esta nota tiene algo muy especial.

Pocos son los videos que destacan por ser grandes y conmovedoras historias, características que cumple el video de este usuario que habló de un mexicano llamado Mario, titulado “Nadie va entender de el mexicano”, descripción que también puso al pie del video.

Tal como explica Milenio, el usuario confesó que había conocido a un mexicano trabajando hace un mes, y que hace poco hizo algo que nunca se imaginó que haría. Resulta que, mientras trabajaba con una pistola de clavos, se accidentó y tuvo que ser atendido en un hospital sin terminar el trabajo.

“¿Tú puedes creer que él y un amigo de él brasileño me terminaron el trabajo? Yo salgo después de cuatro horas en el hospital, y llegó ahí, y el trabajo, terminado.” Mario le había llamado por teléfono y le dijo que lo ayudaría cuando saliera del hospital, pero no lo esperó y decidió sorprenderlo con este detalle.

“Ustedes no entienden cómo es el mexicano. El no tenía que hacer eso, él podía esperar a que saliera del hospital para ayudarme, pero eso es lo que yo digo del mexicano. ¿Ustedes ven lo que yo digo? En dónde van a encontrar eso. Yo voy a seguir siempre hablando bien del mexicano. Ustedes no van a entender lo que yo siento cada vez que me pasa algo así con un mexicano”, comentó con lágrimas al final del video.

