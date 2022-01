El uso de tapabocas o barbijos que cubran nariz, boca y mentón continúa siendo obligatorio en diversos países del mundo y en Argentina no es la excepción, sobre todo para ingresar a lugares como supermercados, farmacias o bancos. Ante esto resulta extraño que algunas personas salgan de sus hogares sin uno puesto y así lo dejó en evidencia un video que terminó volviéndose viral , pues muestra a una joven que no dudó en sacarse el vestido para usarlo como mascarilla y así poder ser atendida en una heladería. Aquí te contamos todo lo que pasó.

El insólito episodio ocurrió el último sábado 1 de enero cerca de las 11 de la noche en un local de Godoy Cruz, Mendoza, donde una chica tuvo una osada reacción luego que los trabajadores le indicaran que debía estar protegida para ingresar.

Se desnudó delante de todos

Es aquí donde la joven dejó a los clientes y vendedores totalmente impactados con su acción: se sacó el vestido que tenía puesto y se lo amarró al rostro quedando en ropa interior.

“¿No me pedís el tapaboca? me lo estoy colocando”, respondió ante el pedido de unos de los trabajadores para que abandone el lugar por no llevar barbijo puesto.

Las cámaras de seguridad de la heladería registraron todo su accionar y la reacción de los asistentes al local que no podían creer lo que estaban viendo, sobre todo una familia que se quedó mirando a la protagonista de la historia.

El hecho rápidamente se volvió viral en Argentina luego que el Diario Mendoza obtuviera las impactantes imágenes y las publicara. Según se supo, la joven no logró que la atendieran.

Video del insólito accionar de la joven

Coronavirus en Mendoza