La reacción Adriaen Hanneman, un niño de México, se volvió video viral en redes sociales como Facebook por su extrema sinceridad cuando en su colegio regresaron las clases presenciales, encontrarse con sus compañeros de clase, pero el menor, muy seguro de sí mismo, negó que aquellos fueran sus amigos.

Y es que tras un año que las clases presenciales se tuvieron que suspender debido a la pandemia del coronavirus, hoy en días son muchos los colegios que están recibiendo en sus aulas a los alumnos alrededor de todo México, y esto no fue la excepción en Apodaca, en el estado de Nuevo León.

El regreso a las aulas ha tenido gran cobertura en los medios de comunicación del país azteca, pero este particular hecho tuvo lugar durante la transmisión hecha por ABC Noticias, cuando un reportero se acerca a Adriaen quien confiesa sentirse cómodo con regresar a su escuela, entre otras razones, porque ya no tendrá que estar peleando con su hermana.

Pero cuando el hombre de prensa le dice “ya puedes ver otra vez a tus amigos. Ya estás aquí en tu pupitre, con tu tablet, con tus útiles”, el niño, sin inmutarse y con la sinceridad que caracteriza a los más pequeños de la casa afirmó.

“Mire, la verdad, estos no son mis amigos (…) De hecho, él sí, pero a ellos no los conozco”, dijo Adriaen quien no dudó en señalar a sus compañeros de salón, gesto que inmediatamente causó ternura y muchas risas entre los usuarios de las redes sociales.

No tardó mucho para que el video con la reacción del pequeño Adriaen se hiciera viral en Facebook donde, hasta el momento, ya cuenta con más de 500 mil reproducciones, donde los internautas han confesado sentirse identificado con el niño mexicano.

