Un piloto de una reconocida aerolínea de México causó gran sensación en redes sociales como Twitter porque decidió sorprender a los pasajeros de su avión cantándoles una canción para que pudiesen descansar mucho mejor. Esta historia causó gran conmoción entre los internautas.

El video viral tuvo lugar dentro de un vuelo de Aeroméxico y el piloto dio información del avión, de la Fórmula 1 y, seguidamente, se puso a cantar para arrullar a las personas en los asientos.

El usuario de Twitter, Manuel López San Martín, compartió el video en la mencionada red social con la siguiente descripción: “Esto me pasó en un vuelo ayer, de Aeroméxico (súbanle al volumen). El piloto nos hizo la noche antes de despegar. De las clases de aviación, pasó a los resultados de la Fórmula 1, para después cantarnos. Primero, me preocupé, luego me reí (…) terminé cantando con él”, expresó.

En el video se puede escuchar al piloto diciendo lo siguiente: “Duerman ustedes como angelitos. Si usted por alguna causa, razón, no puede conciliar el sueño, me avisa y yo con mucho gusto le puedo cantar una hermosa canción de cuna que dice así ‘duérmanse niños, duérmanse ya’. Ciertamente dirán que canto muy feo y sí, pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes”.

Hasta el momento, las imágenes fueron compartidas en Twitter han superado las 107,6 mil reproducciones y miles de comentarios que han quedado fascinados con este particular suceso.