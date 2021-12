“Spider-man: No Way Home” es, sin duda, el film más esperado del 2021, cuya asistencia masiva de millones de fans alrededor del mundo a los cines se ha dado en medio del particular contexto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, se han presentado ocasiones durante el estreno de la cinta de Marvel que los fanáticos no han mostrado su mejor rostro, como fue el caso de una sala en los Estados Unidos quedó complemente sucia con palomitas de maíz y papeles, escena que fue captada en video y se hizo tendencia en Tiktok.

El metraje fue compartido desde la cuenta @thatonecinemarkemployee mostró cómo quedó la sala una vez que el film de “Spidey” hubiese terminado y los asistentes abandonado la sala de la reconocida cadena Cinemark y no pocos quedaron impactados, cuestionando el nivel de higiene del público.

Para empezar, el piso está cubierto de palomitas de maíz, trozos de papel que se cree fueron utilizados como confeti, así como lo que denominaron un “cañón de confeti gigante” dejado al lado de las escaleras.

El video muestra a los empleados de esta empresa esperando para limpiar la sala, la cual, por sus expresiones, saben que será una ardua tarea: “De ninguna manera”, se le escucha decir a uno.

De hecho, una vez que la usuaria diera a conocer que dicho desastre sucedió durante la proyección de “Spider-man: No Way Home”, no pocos usuarios de Tiktok se mostraron más que incómodos con el comportamiento de los fans.

“No porque sea su trabajo limpiar, no te da derecho a hacer tanto desastre. Siempre tiro la basura sin importar donde esté. Modales”, “las personas que son del tipo ‘no es mi trabajo’, realmente, son las más desagradables, sucias y luego se ofenden cuando las llamas”.

Algunos otros dieron consejos sobre cómo hacer más llevadero el aseo de dicha sala: “Cargaría 10 dólares extra a cada tarjeta de crédito. Ustedes necesitan un aumento después de esto o un pago por riesgo cuando sale una gran película como esta”.

Una vez que los comentarios hicieron su parte, el usuario que compartió el video (que consiguió más de 1.8 millones de reproducciones) respondió de la siguiente forma: “Quiero dejar en claro que amo mi trabajo y esto no fue a modo de queja, solo pensé que era lo suficientemente divertido para compartirlo”.