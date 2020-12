¿Te imaginas que decores tan bien tu árbol de Navidad que los animales silvestres quieran vivir en él? Esta es la pregunta que le tocó responder a una mujer de Florida, Estados Unidos, que compartió en su cuenta de Facebook el video viral de la visita nocturna que le hizo un mapache, en la que no solo intentó esconderse entre las ramas del adorno decembrino, sino que hasta se trepó al candelabro de su comedor.

MÁS INFORMACIÓN: Sacan de apuros a un mapache que tenía una lata atorada en la cabeza

“Sabía que había algo que no debía estar allí. [Vi] un cuerpo peludo en el árbol de Navidad”, dijo Aubrey Iacobelli, de la ciudad de Tallahassee, a la televisora WPTV en declaraciones recogidas por el diario New York Post, sobre la criatura que en un principio pensó que era un gato que se había escabullido a través de la puerta de su perro al escuchar unos ruidos en su sala alrededor de las 4 a.m. el pasado 10 de diciembre.

Usando una sartén para ahuyentarlo de su árbol de Navidad, Iacobelli cerca al intruso con la ayuda de su perro, que comienza a aullar como diciéndole que se fuera de la casa de inmediato. “¡Lo sé, yo también quiero que se vaya!”, le dice en tono de broma al can, sin imaginarse que el mapache saldría disparado, derribando el adorno y destruyendo la mayoría de sus delicados ornamentos en el proceso.

MÁS INFORMACIÓN: Típico que dejas la puerta abierta de tu casa y unos mapaches con sobrepeso te la invaden

En el video viral se observa cómo el perro persigue al mapache por la sala y lo obliga a buscar refugio en las alturas. Es en ese momento que la mujer usa una escoba para espantarlo, objetivo que finalmente logró después de 30 minutos de denodados esfuerzos para que abandonara el inmueble y volviera al bosque donde pertenece. Tanto el mapache como el perro se encuentran bien, aunque el can sufrió unos cuantos rasguños.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Reportero fue interrumpido por un mapache en las afueras de la Casa Blanca

Reportero fue interrumpido por un mapache en las afueras de la Casa Blanca.