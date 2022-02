Una publicación ya se convirtió viral en redes sociales. Nos referimos al post del ‘gamer’ conocido como ‘Predz0rx’, quien se salvó de milagro de la muerte. Según explicó el joven que radica en Estados Unidos, una camioneta chocó contra el cuarto donde realiza sus transmisiones. A continuación, te contamos todos los detalles.

Por medio de sus plataformas digitales, ‘Predz0rx’ contó que se llevó el susto de su vida, luego de que un todoterreno se metiera en su vivienda, específicamente en su “sala de juegos”. “Una camioneta dodge ram chocó contra el gaming room cuando estaba ahí”, indicó el hombre.

En ese sentido, el ‘streamer’ agregó que “suspendido el stream de hoy y hasta nuevo aviso. ¡Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien!”.

El accidente no acabó en una tragedia

Asimismo, ‘Predz0rx’ compartió otra publicación con más imágenes del accidente. En dicho post, el ‘streamer’ venezolano precisó que el concreto de su hogar evitó una tragedia mayor.

SUSPENDIDO EL STREAM de hoy y hasta nuevo aviso! Una camioneta dodge ram chocó contra el #GamingRoom cuando estaba ahi... Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien! pic.twitter.com/NZMUtJUyGf — Predz0rx - Old School Club (@predz0rx) February 16, 2022

“Para morirse no hay sino que estar vivo. Usualmente estas casas no tienen concreto ahí. Mi casa particularmente sí lo tiene y, según los bomberos, eso fue lo que me salvó de algo trágico ¡Una locura! Tal vez mi angelita me salvó. ¡Gracias a todos por preocuparse!”, escribió el joven.

Recibió apoyo en redes sociales

De inmediato, el relato de ‘Predz0rx’ se hizo tendencia y el ‘gamer’ recibió numerosos mensajes de apoyo. “No manches, lo bueno que estás bien”; “si estamos bien no hay problema, lo demás tiene solución”; “trabajo de alto riesgo”; “felizmente estás bien y no te pasó nada a ti”, fueron algunos de los comentarios.

Aprovechando el momento hay mucha gente que se pregunta como es el #GamingRoom sin una #DodgeRam en la ventana! Esta es mi vida soy streamer full time y agradecería enormemente el apoyo en Twitch https://t.co/6jYUaHomJr Gracias por todas sus palabras de apoyo! #twitch #esports pic.twitter.com/0Xjm1JcJxj — Predz0rx - Old School Club (@predz0rx) February 16, 2022

¿Quién es ‘Predz0rx’?

‘Predz0rx’ es un ‘streamer’ nacido en Venezuela. En su cuenta de Twitch, él se describe como “con un gamer de full energía positiva y muchas ganas de hacer las cosas bien”. Actualmente, registra más de 6 mil seguidores.

