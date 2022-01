Josie Barns, del Reino Unido, ha causado gran controversia en TIktok por ponerle un nombre bastante particular a su hijo recién nacido: Lucifer, quien es la contraparte a Dios según la tradición cristiana, razón por la cual ha recibido una ola de duras críticas y hasta amenazas en esta red social donde se convirtió en tendencia.

Un polémico nombre

La mujer de 27 años hizo pública esta revelación en la mencionada red social, donde buena parte de los usuarios le dejaron comentarios bastante negativos y, cuando se hizo viral, llegó a medios de comunicación como al programa de Jeremy Kyle Show donde declaró.

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, destacó.

¿Por qué lo llamó Lucifer?

Josie, a pesar que la mayoría dentro del mundo cristiano ve en este nombre una connotación negativa, una representación de todo lo malvado, para ella el nacimiento de Lucifer es un “milagro” ¿Por qué? Pues en el pasado tuvo diversos abortos producto de la hemiplejia, enfermedad que padece desde hace años.

“Nunca pensé que podría tener otro hijo, y cuando llegó Lucifer, supe que sería el último bebé que tendría”, confesó Barns satisfecha.

Apoyo en Tiktok

Sin embargo, también tuvo no pocos comentarios de apoyo como: “Acabo de ver un informe en las noticias de Eslovenia sobre el nombre de los bebés, así que decidí escribirte porque creo que mereces apoyo. Y felicidades por el nuevo miembro de la familia. Simplemente, ignora a los idiotas que son demasiado estrechos de mente. Mantente fuerte y que tengas un buen día”.

Otros escribieron: “En un mundo en el que se suponía que todos debían ser amables y, exceptuando a las personas que sienten la necesidad de criticar a una nueva mamá por el nombre que le puso a su bebé, sin importar los nombres, siempre y cuando lo amen y lo cuiden, realmente, no importa. Daimon era el nombre del niño demonio cuando crecí, seguro que es normal”, “¿Qué tiene de malo el nombre Lucifer? ¿Es diferente a nombrar a un niño de una obra de ficción basada en el personaje más malvado de esa obra de ficción? ¿Es diferente a llamarlos Saurman o Palpatine o Hades?”.