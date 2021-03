Una tiktoker narró cómo, tras estar “clínicamente muerta durante 7 minutos”, logró tener una experiencia extrasensorial y cósmica, en la que pudo estar en contacto “con la galaxia y el cosmos”.

Su nombre es Kassandra Hogann y asegura saber que lo que le pasó “no es igual a lo que han vivido otras personas” que han estado también cerca de la muerte. Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, que no ha tardado en volverse viral, explica que a los 18 años tomó una “decisión estúpida” y estuvo “clínicamente muerta durante 7 minutos”.

“Estaba atascada en un túnel al principio y terminé en las estrellas. Podía ver la galaxia, el cosmos, todo. Pero mis ojos estaban cerrados, no podía abrirlos, no podía moverme”, dijo. “Pero no estaba asustada, estaba cómoda. Y aunque tenía los ojos cerrados, podía ver y sentir todo. Es muy difícil de explicar”.

Una usuaria le preguntó si se encontraba sola y ella dijo que sí, pero que era eso a lo que se refería con lo de “sentir todo”. “Podía sentir a los seres queridos que han fallecido”, pero no podía “verlos ni hablar con ellos”. “Tenías el consuelo de saber que tus seres queridos estaban contigo aunque no estuvieran astronómicamente o físicamente a tu lado... como si lo supieras automáticamente. Es muy difícil de explicar”, agregó.

Foto: TikTok / @kaaaaaleeeaaaa

Por otra parte, dio detalles sobre las secuelas que le quedaron tras “morir durante 7 minutos”. “Podía literalmente tener una conversación con alguien y, 20 minutos después, no recordar la conversación o incluso no recordar haber hablado con ellos”, aseguró. “Afecta a mi vida diaria, tengo que llevar un pequeño cuaderno para recordar ciertas cosas que son muy importantes”.

“Cuando me desperté, me hicieron un TAC del cerebro y había como pequeñas partes que se habían borrado. Me dijeron que podrían regenerarse, pero que no es probable”, añadió.

La intrigante experiencia de Kassi ha sido vista millones de veces en TikTok, llevando a miles de personas a comentar y expresar su interés por la historia.