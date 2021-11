Antes de irse a trabajar, una mujer se despidió de su perrito diciéndole que iba a salir un momento. Ella no esperó que, para evitar que se vaya, su mascota sacaría sus “ojos de cachorro” para que esta sintiera lástima por él y se quedara o lo llevara con ella. La mujer pudo grabar el video y compartirlo en las redes sociales.

La pandemia del coronavirus continúa, y no hay duda que aún seguirá por un buen tiempo. Las variantes no dejan que el mundo baje la guardia y se proponga nuevas sesiones de vacunación para todo aquel que ya tenga sus dos dosis.

Sin embargo, no todo ha sido negativo, al menos del punto de vista de las mascotas. Ellas han visto como sus dueños se tenían que quedar en casa compartiendo su tiempo juntos más de lo que se habrían imaginado. Es por eso que cuando la mujer protagonista de este video intenta irse, su perrito hace lo posible para evitar que se vaya.

Los “ojos de cachorro”, el arma secreta de un perro consentido

“Conseguí un nuevo trabajo y ahora, cuando me preparo, él sabe que me voy sin él. Hace esto en diferentes lugares todas las mañanas con la esperanza de que lo traiga “, dijo la mamá a Rumble. “¿Cómo es posible que le digas que no a esa cara?”

En el video se puede ver como el perro se queda sentado en la cama en dos patas mientras mira a su dueña. Él le da la famosa mirada de “cachorro triste”, con las orejas hacia atrás mientras mira a su dueña y al rededor de la forma más triste posible.

Este hecho ocurrió el 9 de noviembre del 2021 en Littleton, Colorado, y la dueña asegura que su can lo hace todas las mañanas desde que comenzó su nuevo trabajo. Es posible que, por su insistencia, en algún momento ella haya intentado llevarlo con ella, pero por ahora su identidad se mantiene en secreto.