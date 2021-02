Formas de ver Naruto hay muchas, ya que el popular anime ha sido subtitulado y doblado a varios idiomas; sin embargo, varios aseguran que ninguna de estas versiones supera a la original: la japonesa, razón por la que un youtuber se propuso en un video viral aprender esta lengua simplemente viendo la serie basada en la obra del mangaka Masashi Kishimoto.

El responsable de esta iniciativa es Xioamanyc, un conocido canal de YouTube con más de 3′000,000 de suscriptores que contiene videos en el que su joven de Nueva York, Estados Unidos , demuestra su afinidad por idiomas distintos al inglés que habla desde pequeño, además de ponerse retos con la finalidad de seguir mejorando su dicción, gramática y vocabulario.

Es así que, para perfeccionar su japonés, Xiaomanyc hizo un streaming de sí mismo viendo Naruto para descubrir qué tan bien puede entender esta lengua simplemente metiéndose de lleno a ella. “Hoy decidí intentar aprender a hablar japonés mirando toda la primera temporada de Naruto en un solo día, 10 horas continúas, sin subtítulos en inglés”, señaló.

“La idea es: ¿Cuánto japonés puedo aprender sumergiéndome completamente en el idioma sin absolutamente nada de inglés? Aprendiendo como lo haría un bebé. Sé que hay extenso debate sobre si es posible aprender japonés viendo anime, y en este video vamos a descubrirlo”, agregó el youtuber al comienzo del video viral .

Si bien no esperaba que este “loco experimento” tuviera mucho éxito, Xiaomanyc estaba seguro que “los resultados serán interesantes”. Al final de su maratón de la primera temporada de Naruto , el lingüista dijo que no recomendaba este método de aprendizaje a nadie que no tuviera experiencia previa con el japonés.

Sin embargo, para el youtuber, el ver anime en su idioma original y sin subtítulos es un buen ejercicio para quienes estudien japonés en un nivel básico o intermedio, ya que aunque no lleguen a hablar de manera fluida como los personajes de Naruto , sí se sumergirán de lleno en el vocabulario y desarrollarán un buen oído para las conversaciones, reporta el sitio comicbook.com.

