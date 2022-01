Más de una vez las imágenes captadas por la plataforma de Google Maps han generado curiosidad e incluso polémica en las redes. Pero nadie imaginó que además, el software de navegación iba a ayudar en la detención de uno de los capos de la mafia siciliana más buscados de Italia.

Gioacchino Gammino, de 61 años, ha sido desde hace años uno de los cabecillas de la mafia siciliana más buscados por las autoridades italianas. Pese a ser capturado más de una vez y condenado a cadena perpetua por varios delitos de asesinato, siempre terminaba escapando de la Justicia.

La policía de la región de Sicilia llevaba décadas metida en distintas investigaciones y operaciones para poder dar con el paradero del líder de la mafia, pero no ha sido hasta hoy que el peligroso hombre ha sido ubicado de la manera más inesperada y particular posible: a través de Google Maps.

Ubicado en España

Aunque las investigaciones pudieron rastrear al fugitivo hasta un barrio al norte de Madrid, España, finalmente fue el uso del servicio de Google Maps, Street View, el que determinó su ubicación exacta

“Han sido muchas investigaciones previas y largas, las que nos llevaron a España. Íbamos por buen camino, con Google Maps ayudando a confirmar nuestras investigaciones”, decía el fiscal de Palermo, Francesco Lo Voi, a la Repubblica.

Gioacchino se había establecido en el vecindario madrileño de Galapagar y había adoptado el nombre de Manuel. Allí, formó una nueva vida: se casó, abrió una verdulería e inició a trabajar como cocinero de su propio restaurante.

Una imagen suya vestido de chef en la cuenta de 'La Cocina de Manu' confirmó su identidad (Foto: La Cocina de Manu | Facebook)

Captado por Google Maps

Gracias a Google Maps, las autoridades pudieron ver cómo la plataforma había capturado la imagen de dos hombres hablando fuera de una tienda de verduras llamada El Huerto de Manu. Uno de ellos tenía un parecido con Gioacchino y al encontrar un listado de un restaurante cercano llamado La Cocina de Manu pudieron confirmar su identidad.

La tienda y el restaurante ya no existen, pero la policía encontró una imagen de Gioacchino perfectamente reconocible en una página de Facebook de La Cocina de Manu. Gracias a ello, el hombre pudo ser detenido el pasado 17 de diciembre en Galapagar.

Hasta el momento Gioacchino no se explica cómo hizo la policía para dar con su ubicación. “¿Cómo me encontraron? ¡Ni siquiera he llamado a mi familia en 10 años!”, señalaba el detenido, según explican los medios italianos.