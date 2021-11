Acto de agradecimiento: joven regalará viaje y una casa a hombre que lo cuido en Uganda de niño

En la vida uno tiene que ser agradecido con las personas que nos marcaron en nuestra infancia, ya que en esa etapa nos dieron tanto comida, salud y se preocuparon por nuestro bienestar. Por eso, un joven decidió dar un regalo especial al hombre que lo cuidó cuando era niño: lo llevó de viaje en avión e incluso le comprará una casa. Esta historia de agradecimiento ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Este hecho fue dado a conocer en Facebook. Henry Mutebe, un hombre que vive en Uganda, compartió algunas fotos del viaje que hizo con Wilson Dhabangi. Junto con las imágenes venía el relato de cómo Henry fue cuidado por Dhabangi cuando era niño.

Según reveló Henry, en el año de 1996 perdió a su padre. Su madre lo inscribió en un internado donde ofrecían una educación de primer nivel. Sin embargo, no lo podía visitar con frecuencia, pues ella trabajaba todo el tiempo para darle una vida digna a su hijo.

La soledad en la que se encontraba Henry motivó a un vecino suyo a visitarlo en el internado. Wilson Dhabangi era un recadero apreciado en su comunidad por su ser honesto y bondadoso.

El hombre empezó a visitar a Henry todos los domingos durante los años que el muchacho estuvo internado.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Eso un aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, escribió Henry Mutebe.

Y es que, ahora que Henry es un adulto, no dudó en ahorrar durante un año para dar una sorpresa especial Wilson Dhabangi, quien lo acompaño durante su infancia llena de soledad. Él mencionó varias veces que nunca viajó en avión, por lo que Henry decidió comprarle un viaje.

Ellos volaron juntos de Entebbe, en Uganda, a Nairobi, en Kenia. Según contó Henry, Wilson disfrutó al máximo la experiencia de principio a fin.

No obstante, el agradecimiento del joven no termina ahí. Según contó, también ha ahorrado para construirle una casa a Wilson. Su historia ha conmovido a tanta gente en redes sociales que la aerolínea en que viajaron se ofreció a ayudarle a recaudar el dinero necesario para la construcción de la casa.

