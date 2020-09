Nikyta Moreno jamás imaginó que descubriría una reveladora verdad sobre su pasado leyendo la sección de edictos matrimoniales del diario The New York Times. Resulta que se dio cuenta que su exesposo le había sido infiel al leer sobre el anuncio de su futura boda y ahora, después de publicar su versión de los hechos, las redes sociales formaron bandos a favor y en contra.

“Según el artículo (de The New York Times), la pareja, Rob y Lauren, comenzó su relación en enero de 2017. También decía que él nunca había estado casado antes. Eso fue una novedad para mí, porque yo era su esposa en enero de 2017″, escribió Moreno en un extenso artículo difundido en el diario The New York Post, donde habló de lo que fue su anterior relación.

“Nos separamos a finales de marzo de ese año, divorciándonos oficialmente en enero de 2018, y nunca entendí exactamente por qué. Hasta que lo leí en el Times”, añadió Moreno sobre el anuncio de la boda publicado originalmente el 7 de agosto en el prestigioso medio, donde se detalla cómo fue que se conocieron Lauren Maillian y Robert Palmer.

Sin embargo, para Moreno, esa historia fue la explicación que buscaba desde que Palmer le puso fin a su relación después de haberse casado con ella en una ceremonia civil en 2015 y en medio de planear una gran boda para ellos agosto de 2017. Sospechaba que había una infidelidad de su parte, pero al confrontarlo él nunca le dio una respuesta concreta.

En respuesta al articulo de The New York Post, Palmer dijo que Nikyta y él “se separaron” y ambos accedieron a “un divorcio mutuo y amistoso”. “Todo esto es muy sorprendente para mí y no sabía que alguna vez hubo un problema. Estoy feliz con mi familia y le deseo a Nikyta lo mejor”, añadió el otro protagonista de esta historia de amor de una pareja y desamor de otra.

