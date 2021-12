Bonito gesto. Durante la Navidad es importante ser solidario con los demás, sobre todo con aquellas personas cercanas porque es una fecha para compartir. Sin embargo, hay quienes tienen demasiados problemas como para concentrarse en disfrutar estas fiestas de fin de año.

Estas festividades del mes de diciembre son también conocidas por lo mucho que se gasta y muchas familias se han visto en apuros económicos por causa de la pandemia. Eso lo sabe muy bien el casero de una casa en Reino Unido, quien tuvo un bonito gesto con la persona a quien le alquila la vivienda.

Se trata de un inquilino que está pasando por graves dificultades económicas para llegar a fin de mes y poder honrar todas sus deudas. Cuando su arrendador se enteró de la difícil situación por la cual estaba pasando decidió hacerle un descuento en el costo del alquiler como un regalo de Navidad.

Gesto solidario

Así se publicó a través de las redes sociales una nota que le dejó en debajo de la puerta de la vivienda, en la cual le escribió un bonito mensaje para desearle una feliz Navidad y anunciarle que le rebajó la mitad del costo del siguiente mes. De los 880 dólares que pagaba solo le pidió 440 dólares.

“Saludos de temporada y mejores deseos para el próximo año. Chris, pensé que el mejor regalo de Papá Noel para ti sería quitar la mitad del alquiler de enero. Así que paga 440 dólares al final de este mes. Lee”, se puede leer en el texto que se hizo viral en las redes y que compartió The Sun.

El bonito gesto de un casero que le redujo el cobro a un inquilino como regalo de Navidad. (Foto: Reddit)

“No recibí ningún regalo para Navidad excepto de mi arrendador. No tiene idea de que he estado luchando últimamente”, respondió el agradecido inquilino. El gesto no tardó en volverse viral en las redes sociales.