En redes sociales, se volvió viral la fotografía de la obra ganadora del XXI concurso de escultura Premio IPAE a la empresa, el mismo que generó todo tipo de reacciones de los usuarios que pusieron en tela de juicio su ‘aspecto artístico’.

Viviana Balcázar fue la artista ganadora del concurso con su obra titulada ‘18 huecos’, la misma que realizó con mucho esfuerzo y dedicación, según cuenta en sus redes sociales.

”Está con fondo flotante blanco porqué la única foto que le pude tomar fue a las 4 am, del día que debía entregar la obra y pensé que todo me había salido mal jeje. Mi idea original era la foto dos, pero por un descuido y quizá un poco de arcilla húmeda no resulto, igual a las 4 am salen buenas ideas :)”, escribió la artista al publicar la fotografía.

Según El Comercio, algunos críticos han manifestado que la obra transmite “una reflexión sobre la precariedad de nuestra forma de construir un país”, sin embargo, algunos usuarios la cuestionaron duramente.

Las opinión de los usuarios estuvo muy dividida y polarizada. Algunos consideraban que la obra ‘no era arte’, mientras que algunos conocedores del tema defendían a la joven artista y a su vanguardista propuesta.

