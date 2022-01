El chef turco Salt Bae , popular por la forma en la echa sal a las carnes, tiene una gran legión de seguidores que están dispuestos a pagar 2 mil dólares por un bistec bañado en oro, pero también hay un gran grupo que critica constantemente los precios de su ‘menú dorado’ en el Nusr-Et Steakhouse de Londres. Este incluye el milkshake con oro de 75 dólares o un capuchino con oro de 68 dólares. Hace unos días, una escritora de ‘My London’ visitó a uno de sus principales competidores en la ciudad y tiene un mensaje muy claro para Nusret Gökçe: “hazte a un lado”.

Hace unos días, el reportero Zak Garner-Purkis pidió la bebida en base a café y calificó la experiencia de “desconcertante” y que “beber el capuchino cubrió mis dientes y labios con piezas de oro”, mientras que un youtuber visitó el Nusr-et Burger de Nueva York y pidió un golden shake del que dijo que “sabe a que te sacan dinero del bolsillo”.

Halagos a la competencia de Salt Bae

La escritora de What’s On, Alexandra Bullard, visitó el restaurante especializado en carnes asadas Flat Iron Steak, que cuenta con un “corte de carne deliciosamente barato a £12″, es decir, unos 16 dólares. Ella compartió su experiencia con ‘My London’ y no tardó en compararlo con Salt Bae y decir que el turco “quedó fuera del agua”.

“Espontáneamente me subí al metro a Covent Garden un martes por la noche, esperando que Flat Iron tuviera algunas mesas libres. Sin embargo, al llegar, me dijeron que el tiempo de espera para una mesa para dos sería de UNA HORA. Esto me desanimó un poco, pero no estaba preparada para rendirme”, comenzó su narración.

La experta aprovechó la espera para pedir un cóctel en el bar y ver que “todo el mundo estaba lleno de emoción”. Tras 30 minutos fue llevada por un mesero hacia su lugar donde “me sorprendió que me recibieran una taza de palomitas de maíz gratis”. Al probarlas comprobó que tenía sabor a bacon o tocino: “mis papilas gustativas se fueron al cielo”.

Alexandra Bullard pidió el bistec completo con chips y una botella de vino blanco. “El bistec era de corte magro, perfectamente cocinado y bien sazonado. Pido bistecs son bastante regularidad y este fue uno de los mejores que he probado en años”.

Eso no fue todo, pues “cuando se trata de las papas fritas me quedé boquiabierta. Prácticamente se derritieron en mi boca y el sabor a carne fue simplemente asombroso”.

El restaurante Flat Iron Steak no solo ofrece carnes a menor precio que Salt Bae, sino que dan palomitas de maíz y helado gratis. (Foto: @flatironsteak / Instagram)

La opinión que no le gustará a Salt Bae

Si bien la escritora quedó maravillada con el sabor de la carne a un precio muchísimo menor que el que cobra Salt Bae en su ‘menú dorado’, eso no fue todo, pues aparte de las palomitas de maíz gratis, también le dieron un ticket para un helado de chocolate sin costo alguno al terminar su comida.

“El mejor helado de chocolate que he probado”, escribió sobre la bola de helado de caramelo salado con virutas de chocolate.

Tras la magnífica experiencia en Flat Iron Steak, Alexandra Bullard no dudó en decir: “hazte a un lado Salt Bae, este asador londinense es de lo que están hechos los sueños. Sabroso, asequible, brillante, ¿Quién diría que no a un helado gratis? (...) no es de extrañar que este asador haga sonreír a los amantes de la comida todos los días”.

