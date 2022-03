Medios argentinos dieron a conocer el caso de Julio Ferreri, un profesor de Tucumán que fue víctima de un asalto por dos delincuentes que lo abordaron a la salida de su centro de labores; sin embargo, grande fue su sorpresa al descubrir que uno de ellos fue su alumno hace varios años.

Tras abandonar el establecimiento, el docente se ubicó sobre su motocicleta. Fue en ese momento que dos sujetos sujetos lo interceptaron para arrebatarle su celular y mochila, luego de apuntarle con una pistola. Tras el hecho, Ferreri llegó a reconocer el rostro de uno de ellos.

“Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis exalumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años”, contó en conversación con el medio TN.

“Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”

Los ladrones huyeron y Julio los siguió, pidiéndoles que soltaran sus cosas mientras gritaba “fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”.

“Sentía que en algún momento me iba a reconocer. Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular, ahí agarré las cosas gracias a los vecinos”, agregó el profesor.

Tras recuperar sus pertenencias, el docente retornó a su hogar. Posteriormente, recibió un mensaje en donde el delincuente que fue su alumno le pedía perdón.

“Hola profesor, buen día, quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí, ahora me acuerdo de que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted. Porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo”, escribió el exalumno.

“Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón. El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”, agregó el docente.

Consejos para evitar ser víctima de un robo en la calle

Nadie está libre de ser objeto de un robo, pero hay algunas pautas que puedes seguir para tratar de impedirlo, señala el medio Consumer.es.