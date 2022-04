A inicios del presente año, se volvió viral en redes sociales un hombre sin hogar que fue captado celebrando el cumpleaños de sus perros en la calle. Poco después de que la grabación diera la vuelta al mundo, el sujeto fue identificado y recibió la ayuda de cientos de personas. Desde entonces, su vida ha cambiado, tal como se puede ver en las imágenes que publica en su cuenta de Instagram.

Hace poco, se supo que el hombre, conocido como ‘Choco’ en las calles de Bucaramanga, Colombia, recibió el apoyo de una fundación que le dio un espacio para que pueda vivir todo el tiempo que desee.

Es en este mismo lugar donde José Luis Matos iniciará una rehabilitación para mejorar su salud y la de sus mascotas, Nena y Shaggy, de quienes no se separa en ningún momento.

Por otra parte, ‘Choco’ también ha recibido toda clase de donaciones, tales como ropa, alimentos, juguetes para sus perritos, servicios de salud y veterinaria.

El pasado 16 de abril, Matos llegó a la fundación en donde será tratado, prometiendo convertirse en alguien que seguirá luchando por sus sueños.

Quién es José Luis Matos, ‘Choco’, el indigente que se volvió viral tras ser captado celebrando el cumpleaños de sus perros en la calle

“A mí me habían mostrado el video, el mismo 7 de enero. Me dijeron ‘Choco, Choco, usted es famoso, tiene más seguidores que un concierto (...). Cuando me despierto, veo un pocotón de gente alrededor. Y pensé que había hecho algo, pero yo no había hecho nada”, expresó el hombre en conversación con los medios de comunicación.

Luego, contó la historia detrás del video viral que lo popularizó en las redes sociales: “Yo estaba aburrido porque mi perro estaba cumpliendo años, y quería regalarle así fuera un cuarto de pollo, pero no tenía para eso. Pero vi a una señora que iba a botar un pastel y yo le dije que me lo regalara. Ella me lo entregó diciendo: ‘Tome, mijo, que usted lo aprovecha mejor que yo’. Después fui a una miscelánea y le pedí al dueño que me vendiera unas velas en 500 pesos que era lo único que me acompañaba. Le dije: ‘Deme las velitas, yo no le voy a pedir nada más’”.

Posteriormente, buscó un lugar en donde pudiera estar solo con sus mascotas. Así, halló unas escaleras que sirvieron para dar inicio a la celebración por el cumpleaños de Shaggy. Con un pastel, dos platos y un cuchillo que encontró en el suelo, y que previo uso desinfectó, procedió a cantar el “Happy Birthday”.

“Gracias a la persona que me grabó porque me cambió la vida y espero poder hacer fundaciones para animalitos en todo el mundo”, declaró Choco, bastante conmovido por toda la atención que ha recibido desde la publicación del video.