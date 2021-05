4 de 8

Pixabay / Referencial

“Pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta. Ya sé que muchos pensaréis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mí toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también”, agregó.