Un mexicano sin documentos en regla que reside en Estados Unidos compró un raspadito de la Lotería de California sin imaginar que sería el afortunado ganador de más de medio millón de dólares. Sin embargo, se enfrentó a un problema para cobrar su premio: para obtener su dinero debía tener una cuenta bancaria para que el premio sea depositado. Fue en ese momento que decidió pedir ayuda.

Según Univision34 Los Ángeles, el hombre, oriundo del estado de Oaxaca, ingresó el 30 de octubre de 2020 a una tienda de licores y compró “dos raspaditos de la lotería uno de 5 y otro de 10 dólares”. Tras rascar los boletos se dio cuenta de que había ganado 750,000 dólares como premio.

“En ese momento me sentí alegre y al mismo tiempo me bajaron lágrimas”, relató al citado medio. Su estatus migratorio en Estados Unidos lo hizo temer que no podría cobrar el cuantioso premio que había ganado. El hombre, quien pidió al medio permanecer en el anonimato, entregó el boleto a otra persona para que cobrara el dinero, pues “la gente le decía que no le pagarían el boleto por mi estatus”.

El inmigrante no había podido cobrar su cheque no porque fuera un indocumentado en Estados Unidos, sino porque en realidad no tenía sus documentos de identidad vigente. La complicación del caso fue demostrar que él era quien decía que era y la imposibilidad del Consulado General de México en Los Ángeles para poder ayudarlo. Inicialmente le dijeron que los datos que había dado no existían.

Las autoridades migratorias de México en Los Ángeles debieron comunicarse con el registro civil de la ciudad natal del inmigrante y a partir de fe de vida de personas que lo conocían se pudo verificar los documentos de identificación originales que permitieron la emisión del pasaporte y matricula consular.

Por casi 10 meses un inmigrante mexicano no pudo cobrar el premio de más de medio millón de dólares. (Foto: Referencial / Pixabay)

El trámite se convirtió en una carrera contra el reloj ya que la fecha límite para cobrar el cheque era el 30 de julio, por lo que, de no cobrarse, el premio podría perderse. El cheque estuvo casi 10 meses en sus manos con el temor de perderlo por no poder cobrarlo, hasta que una llamada de las autoridades mexicanas le indicaron que habían podido probar su identidad y tenían sus documentos ya listos.

Finalmente, con la documentación en regla, el hombre pudo cobrar el premio. El mexicano recibió 525,000 dólares tras la deducción de impuestos. La recomendación para “los paisanos es tener sus papeles en mano y al día”, dijo el afortunado inmigrante con 22 años viviendo en Los Ángeles.

“Por seis meses escaseó el trabajo y yo venía viviendo en el Freeway, como un desamparado, un homeless. Tuve que valorarme a mí mismo y salir de donde yo estaba”, dijo al citado medio. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, debió superar un reto que nunca imaginó cuando hace más de dos décadas dejó su natal Oaxaca en busca de una mejor vida en Estados Unidos.

El afortunado mexicano indicó que aún no sabe qué hará con el más de medio millón de dólares ganado pero sí tiene en claro una cosa: que no dejará de trabajar. “Quiero progresar, quiero comprar una casa, mis dos camiones, que el dinero genere y ayudar a mi familia en México”, dijo al citado medio.