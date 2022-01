Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, se ha vuelto uno de los cocineros más renombrado a nivel mundial gracias a la teatral manera en la que echa la sal a susplatos. Algo que ha hecho que millones de personas compartan sus videos haciéndose viral en las redes sociales.

El éxito del cocinero y carnicero turco derivó en la inauguración de restaurantes de lujo no solo en Estambul sino también en ciudades como Doha, Nueva York, Mykonos, Miami o Londres. Todos ellos muy de moda y bastante solicitados por los clientes más exigentes y los famosos más internacionales.

Las travesuras de cortar bistecs y rociar sal lo impulsaron a la fama en 2017, y su cuenta de Instagram se ha mantenido infinitamente entretenida desde entonces. Estos son algunos de los momentos más locos de su red social, mostrando al hombre en su forma más teatral, hilarante y peculiar posible.

Salt Bae es un cocinero turco dueño de la cadena de restaurantes Nusr-Et. (Foto: Instagram)

Bistec entregado por drones

Si los drones son el futuro, entonces Salt Bae está dejando a todos los restaurantes en el pasado; solo hay que asegurarse de que no le lleven una berenjena, un brócoli o cualquier otra verdura, o conocerán sus habilidades de ninja. “Mi nuevo exclusivo chef”, escribió aquella vez el carnicero en Instagram.

Serenata de Andrea Bocelli

No puede haber muchas personas en el mundo a las que el cantante italiano Andrea Bocelli les haya dado una serenata en privado, y seguramente solo a una de ellas le han cantado el popular tema Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley frente a una parrilla humeante: esa persona es Salt Bae.

Fingiendo estar en ‘El padrino’

El chef turco es un gran fánatico de la película El padrino. Más de una vez se le ha visto ataviado como uno de los personajes del film de Francis Ford Coppola y esta vez no escatimo esfuerzo alguno para ambientar la producción. Auto de la época y mansión de los Corleone para este video en Instagram.

Lamido por una vaca

Salt Bae no es tímido a la hora de conocer de cerca su carne, ya sea en el plato o en la granja, y este momento particularmente tierno de afecto lo demuestra.

Alimentando a Conor McGregor

Se necesita algo de valor para colgar provocativamente un trozo de bistec en la boca de uno de los luchadores más temidos del mundo, pero Salt Bae ni siquiera se inmuta. El peleador irlándes Conor McGregor se sumó a la lista de celebridades que visitó el el Nusr-Et Steakhouse London.

Comprar un hotel cinco estrellas

Di lo que quieras sobre Salt Bae, pero ciertamente sabe cómo ganar dinero, como lo demuestra su compra de 50 millones de euros del hotel de cinco estrellas Macka Palas de Estambul en 2019.

POLÉMICA POR LOS PRECIOS

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El restaurante de Salt Bae ofrece un bistec cubierto en oro de casi 2.000 dólares. (Foto: Instagram)

Desde que Salt Bae abriera su restaurante en Londres el pasado septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas.

Según Chiraag Suchak, un millonario de 33 años, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el local de Salt Bae.

Sin embargo, las decenas de quejas y críticas de los clientes contra su local ubicado en la ciudad de Londres se han hecho bastante frecuentes en las últimas semanas. Tanto es así que hasta los más renombrados críticos gastronómicos han visitado el restaurante de Salt Bae para opinar sobre él.

LOS SUELDOS QUE OFRECE SALT BAE

El restaurante del carnicero turco Salt Bae en Londres abrió el pasado mes de setiembre y la sucursal londinense continúa en la búsqueda de puestos administrativos como cajeros y personal de mantenimiento, así como también posiciones en la cocina como meseros, chefs de sushi y parrilla.

En la mayoría de puestos de trabajo que se han publicado en un anuncio en la web Caterer.com se solicita personal con experiencia previa. A continuación todas las posiciones y salarios que se ofrecen:

Cajero de restaurante - £ 13.00 la hora

Chef de sushi - £ 14.00 la hora más propinas

Mesero/a de cócteles - £ 15.00 la hora más propinas

Personal de mantenimiento - £ 13.00 la hora

Asistente de baño - Salario competitivo

Los puestos y sueldos que ofrece el restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Caterer.com)

Jefe de sommelier - Salario competitivo

- Salario competitivo Jefe de partida - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Meseros/as - £ 15.00 la hora más propinas

Ayudante de mesero - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Chef de parilla - Salario competitivo

Nota: 1 libra esterlina es igual a 1.36 dólar estadounidense

LOS PRECIOS DE SALT BAE EN LONDRES

Los precios del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

Los precios del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

