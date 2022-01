Una mujer de Estados Unidos asegura que le pagaron 30,000 dólares para que renunciara a su trabajo como oficial de policía después que sus colegas descubrieron su cuenta secreta de OnlyFans. Melissa Williams (46), de Colorado, abrió su página en la mencionada plataforma en mayo de 2020 con la ayuda de su esposo y publicaba fotos sugerentes de ambos; sin embargo, cuando se enteraron lo que hacía, la reportaron con sus superiores.

Pese a que había servido como representante de la ley durante 28 años, esta madre de dos hijos dijo que se sintió avergonzada y que fue obligada a dar un paso al costado. “Entré en shock y en pánico porque nunca quise que estas dos partes de mi vida colisionaran”, dijo en declaraciones a Jam Press reproducidas por el portal LAD Bible, aunque luego aseguró que se sintió “enfadada y apenada” al percatarse de cómo su secreto salió a la luz.

Resulta que cinco compañeros de la Oficina del Alguacil del Condado Arapahoe, tanto de rangos inferiores como superiores al que solía ostentar, habían obtenido acceso a su cuenta solo para suscriptores para ver su contenido privado e investigar su conducta. “No sentí que fuera profesional o necesario. Se sentía como si todos quisieran verme desnuda”, agregó, sin saber que lo peor estaba a punto de ocurrir.

Víctima del escarnio público

Después de la “investigación”, las imágenes de Williams fueron compartidas ampliamente entre el personal de la dependencia policial en la que trabajaba y de la cárcel local, por lo que decidió tomarse un “tiempo fuera” debido al estrés que sufría por este hecho que no la dejaba dormir ni comer. “No consideré que mi página de OnlyFans fuera un asunto de trabajo”, remarcó.

Melissa y su esposo abrieron su cuenta en OnlyFans para animar su vida amorosa y como una forma divertida de relajarse después de trabajar 60 horas a la semana, recalcando que jamás apareció uniformada en ninguna de las fotos y que usaba un alias para proteger su identidad. Un beneficio adicional era los 4,000 dólares que recibe mensualmente por concepto de suscripciones

“Se sentía como si mis jefes estuvieran vigilando mi habitación”, añadió la expolicía sobre la situación que afectó gravemente su salud mental y que en agosto de 2021 provocó que le dieran de baja del trabajo activo durante 12 semanas con estrés y ansiedad, aconsejándosele que no regresara. Eventualmente, su equipo legal y la policía acordaron un paquete de indemnización de 30,000 dólares.

Un nuevo comienzo

Pero para Melissa, nunca se trató de un tema dinero ya que amaba lo que solía hacer. “Ser oficial de policía era un trabajo gratificante y emocionante. Me encantaba mi trabajo, pero ¿cómo podría volver a trabajar en un entorno como ese? Fue difícil ser una mujer en la fuerza policial. La gente siempre ha estado celosa de mí porque soy exitosa, atractiva y segura de mí misma”, reflexionó la creadora de contenido en OnlyFans.

Una de las ventajas de ya no ser más una oficial de policía es la paz mental de la que ahora goza, asegurando que duerme “mejor por las noches” y sintiéndose “10 años más joven sin el estrés” al no tener que lidiar con los constantes peligros del cumplimiento del deber, un hecho que la reconforta no solo a ella sino a su familia, quienes ya no tienen que preguntarse si volverá a casa sana y salva.

Si bien no querían que su carrera en la fuerza policial terminara de esta manera, Melissa Willimas afirma que sus familiares la apoyan en su nueva faceta en OnlyFans. Ahora, que todos están al tanto de su “vida secreta”, que en un principio fue algo difícil de asimilar para algunos como su madre, ella está lista para seguir adelante y deleitar a sus fanáticos con su sensual contenido que deja muy poco a la imaginación.