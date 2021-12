Mónica (46) y Chico (52) se conocieron en 2020 en un grupo de Facebook en medio de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Ambos oriundos de España, llevaron más de 40 años viviendo vidas paralelas, pero hoy, tras 20 meses de relación, decidieron unir sus vidas en matrimonio y su historia cautivó a todos los usuarios de las redes sociales.

Cumpliendo las medidas de aislamiento obligatorio, ambos decidieron unirse al grupo #Quédateencasa, el cual se creó para acompañar a todas esas personas que se vieron obligadas a quedarse en sus hogares sin nada más que hacer y lidiar mejor con esta situación que tiende a generar estrés o aburrimiento.

Conversaron durante muchas horas, se cogieron cariño, hasta que, en medio del drama que ha significado la actual pandemia, ambos encontraron el amor más tierno. Al medio El Español, Mónica reveló: “Él me dijo: ‘te vas a enamorar de mí y te vas a casar conmigo. Y así ha sido”.

Imagen del primer encuentro de Mónica y Chico. (Foto: Facebook)

20 meses después de iniciar su romance, durante esta semana subieron al altar para darse el “sí, acepto”: “Éramos 50, los justos: familia, amigos cercanos. No fue un bodorrio, pero todo salió perfecto. Ha sido precioso (…) No sabemos todavía dónde vamos a ir, estamos pendientes de las restricciones, de la pandemia, pero queremos celebrarlo yéndonos de vacaciones”, aseveró la flamante novia.

Pero ¿Qué hacían ambos antes de conocerse? Mónica hace turrones en Antiu Xixona, mientras que Chico se desempeña en el rubro de la construcción montando fachadas en supermercados, así como colocar posters en las carreteras; sin embargo, la distancia los separaba dado que ella reside en Alicante, mientras que él en Alcoy, a 45 minutos de distancia viajando en auto.

El flechazo inició cuando en el mencionado grupo de Facebook ambos coincidieron en una publicación: “Preguntaron de dónde éramos. Yo dije de Alicante, él me contestó que de Alcoy (…) yo pensé: ‘Pues, bien’, sin demasiado entusiasmo”, relata Mónica.

De hecho, ella destacó que Chico intentó contactarla: “Me escribió un privado, me invitó a un tardeo virtual (…) ‘Qué tontería’ pensé (…) ¿Qué hago con este hombre? Pensaba”, solo para agregar que fue de esa manera cuando comenzó a surgir el amor, con largas horas de inacabable conversación cuando, de pronto, quizás sin darse cuenta, comenzaron a tener una relación afectiva.

La pareja se casó a inicios de diciembre. (Foto: Facebook)

Fue entonces cuando el galán decide dar un paso más, viajando para verla en persona: “Él se la jugó. Bajó de Alcoy a Alicante para conocerme, le podrían haber multado y yo no estaba segura de que viniera, pero él me dijo: ‘Te vas a enamorar de mí’ (…) Mis hijas quedaron encantadas”. El amor, así como la bendición de sus seres queridos condujo a que el romance entre ambos fuera muy en serio.

Lo cierto es que, en un inicio, habían decidido casarse en el mes de setiembre, pero muchos se opusieron. Sin embargo, seguros de sus sentimientos, arreglaron sus papeles y esta semana ambos consiguieron casarse.

“Mi hermana me dijo: ‘Ponlo en el grupo de Facebook’. Ahora mismo, la publicación tiene 9 mil me gusta. Ha sido todo muy bonito (…) Yo dije que o me casaba antes de final de año o no lo hacía, que ya soy muy mayor. No hemos perdido tiempo”, sentencia Mónica a El Español.