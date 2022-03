SE PASARON. Una mujer que realizará su boda el mismo día del concierto de Bad Bunny compartió su malestar en Twitter debido a que su familia y amigos, a quienes invitó a su matrimonio, la dejarán plantada para irse al concierto del cantante. La historia se viralizó en redes sociales.

Se trata de Paola Reyes, una mujer de El Salvador, donde Bad Bunny brindará un show el 26 de noviembre. Al igual que, en el Perú y otros países, las entradas para el concierto del intérprete de “AMORFODA” se agotaron en solo unas horas.

Twitter: Mujer se lamenta porque su familia irá al concierto de Bad Bunny antes que a su boda

Según narró Paola Reyes, familiares y amigos, que habían confirmado su asistencia desde hace un año, pugnaban por entradas para la presentación del cantante puertoriqueño.

“Saben, mi boda religiosa fue planeada hace un año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento”, escribió.

Novia molesta porque su familia irá al concierto de Bad Bunny

Asimismo, explicó que ella entiende que “nadie está obligado” a ir a un lugar o evento, pero que en momentos “así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no”.

La historia desató comentarios divididos en redes sociales, algunas personas acusaron a la mujer de generar “odio” al cantante, pero ella respondió.

“Oigan nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad si me gusta, mi mensaje tampoco era “odio” “llamar la atención”. Lo único que dije fue que, si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee”, respondió.

Lorena Alvarez envía mensaje a novia

Mientras que otros usuarios, entre ellos la periodista peruana Lorena Álvarez, sí comprendieron que se trataba de un día importante y que su molestia era comprensible. “En verdad, favor el que te hacen dejando claras sus prioridades. Next”, agregó.

