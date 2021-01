Nutella se convirtió en tendencia en las últimas horas. ¿Qué pasó? Una mujer, que vive en Surco, dijo que este producto lo utiliza como alimento de primera necesidad. Las declaraciones se volvieron viral en cuestión de horas.

En una entrevista con Reporte Semanal, la surcana, quien se encontraba con su hija haciendo una fila en un supermercado, fue consultada sobre qué productos de primera necesidad compraba.

“Me gusta la Coca-Cola zero, agua mineral (...) Ahora estoy comiendo mucha Nutella, que es chocolate, porque corremos mucho, 10 kilómetros, el chocolate me encanta. Para engreírnos dentro de la pandemia, ya que no podemos salir, un poquito de dulce”, comentó.

La entrevista se convirtió en trending topic en cuestión de horas debido a que gran parte de la población vulnerable deberá sobrevivir durante esta cuarentena hasta que llegué la ayuda económica que el Gobierno ha dispuesto.

TROME - VECINA DE SURCO DICE QUE NUTELLA ES DE PRIMERA NECESIDAD