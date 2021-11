Esta es la conmovedora historia de Jame Álvarez, un padre de California, Estados Unidos, que decidió recrear la sesión de fotos que tuvo con su esposa Yesenia Aguilar antes que muriera, pero esta vez con su bebé Adalyn Rose en los brazos, quien nació el 11 de agosto de 2020, el día que todo cambió. Además, le rindió tributo antes de Día de Muertos.

Aquella fatídica fecha, la mujer tenía 8 meses de embarazo cuando sufrió un terrible accidente: fue atropellada en Anaheim por Courtney Pandolfi, una automovilista que conducía ebria. Minutos antes de que falleciera en el hospital, los doctores lograron hacerle una cesárea para traer al mundo a su niña. Lamentablemente no pudieron salvar la vida de la madre.

Mágica sesión de fotos

El 13 de agosto de 2020, apenas dos días después del accidente, James Álvarez escribió un post en Instagram mostrando la sesión de fotos que se realizó con su esposa para celebrar la pronta llegada de su bebé. “Descansa en paz, mi hermosa esposa. Me dejaste muy pronto. Tú eras mi mundo (...) Sé que debo ser fuerte para nuestra hija que me dejaste ahora que te fuiste. Seré el mejor padre para ella”.

Los meses pasaron y Adalyn cumplió su primer año. Para celebrarlo, el orgulloso padre no tuvo mejor idea que crear la sesión fotográfica y rendirle un homenaje a las dos mujeres más importantes de su vida.

“Duele, porque disfruto a nuestra hija pero ella (Yesenia) no está aquí, estaba muy orgullosa y contenta de poder ser mamá (...) pero nunca tuvo la oportunidad de ver a su hija con sus propios ojos (...) La primera vez que la tuve en mis brazos fue el mismo día del accidente, no entendía cómo (Adalyn) podía estar viva. Era un orgullo tenerla en este mundo, era un sentimiento para el que no estaba preparado porque implicó la muerte de su madre”, narró a Univision Noticias luego que sus fotografías se volvieran virales en Estados Unidos.

Para recrear la sesión, James Álvarez llamó a la misma fotógrafa Grisel Leyva y fueron al mismo parque. Padre e hija posaron en los mismos sitios en los que lo hizo con la mamá.

“Escogimos el mismo lugar, la misma hora, yo me puse la misma ropa de la primera sesión, tratamos de hacer que las fotos fueran casi idénticas y la fotógrafa hizo un gran trabajo”, expresó al medio estadounidense.

La pequeña Adalyn ya tiene un año y posó con el mismo color de vestido que su mamá. (Foto: @__jamesalvarez / Instagram)

El orgulloso padre agregó que “para mí fue una representación que yo sé que mi esposa habría disfrutado, pues aunque ella no está aquí, vive en mi hija que es mitad de ella y mitad mía (...) Era una emoción que no puedo explicar, fue como si tuviera a mi esposa en esos momentos”.

El protagonista de esta conmovedora historia sabe que “mi hija me necesita ahora que no tiene a su mamá, necesito ser fuerte y pelear como lo hizo ella, seguir adelante”. Pese a que en un año todo cambió, el papá de Adalyn reconoce en su pequeña muchas cualidades de su amada.

“Desde su sonrisa y la manera en que me ve... cuando me abraza y me agarra con un amor tan profundo me hace recordar el cariño que me daba mi esposa, a veces evito llorar en esos momentos, pero son instantes que aprecio mucho”, contó.

Tras la tragedia, James Álvarez comenzó una campaña en GoFundMe en la que recibe donaciones que destina al “futuro” de su hija. “Adalyn Rose se merece la mejor vida porque es una guerrera”.

Sesión por el Día de Muertos

Tras volverse viral en redes sociales con su conmovedora historia de amor reflejada en una sesión de fotos por el primer año de su bebé, el hombre decidió volver a publicar las imágenes que capturó previo al Día de Muertos, fiesta tradicional de México.

“La sesión de fotos del año pasado para honrar a mi esposa. Descanse en paz Yesenia Aguilar. Sé que te fuiste demasiado pronto, pero Adalyn y yo siempre te recordaremos”, escribió.