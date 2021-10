Su nombre es Marina y es la protagonista de uno de los virales más utilizados en TikTok . El audio de la pequeña mexicana es tendencia y la idea principal para que miles de usuarios lo recreen. Esta es la verdad detrás de “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?”.

Álvaro Álvarez es el autor del peculiar clip y grabó a su prima dando una inesperada respuesta que rápidamente dio la vuelta al mundo. En el video subido a TikTok él le pregunta “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?” y la niña responde con mucha espontaneidad: “A mí no me gusta, ¡a mí me encanta!”.

La verdad detrás del video de TikTok

En conversación con el medio ‘Página 7′, Álvaro Álvarez reveló que “el video se grabó en el cumpleaños de mi mamá en Pátzcuaro, Michoacán (México)” y que su prima Alejandra empezó a bromear con la pequeña preguntándole si le gustaba jugar a las cartas Uno.

“Ella respondía: ‘A mí no me gusta, a mí me encanta’. No lo hacía tan exagerado como en el video que grabé”, recordó.

Rápidamente el joven pensó que podían causar sensación en TikTok si le cambiaba la pregunta y mencionaba el tequila, bebida tradicional de México y, dicho y hecho, Marina se volvió viral con su famosa frase desde la cuenta @alvaroalvarez137.

Todos los invitados a la fiesta fueron alertados sobre la grabación y quedaron en gritar cuando la niña respondiera, para darle mayor emoción.

“Lo dijo graciosísimo, todos nos empezamos a reír. Para todos fue muy divertida su reacción. Incluso cuando vimos el video nos morimos de la risa, porque nunca lo había hecho tan bien”, aseguró dejando en claro que la respuesta fue espontánea porque obviamente ella no consume alcohol.

Álvaro Álvarez sabe que cientos de usuarios de TikTok de todo el mundo se han hecho viral usando el divertido audio generando nuevos videos. “Yo jamás me imaginé escuchar mi voz en una canción, y ahora que la hago me da muchísima risa”, expresó, pues el popular “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?” ha sido la idea hasta para un pegajoso tema musical en plataformas como YouTube y Spotify.

Si bien Marina dijo que “me da mucha risa escuchar mi voz en otros videos y canciones”, según afirmó su familiar, también está un poco “harta” de ver su rostro en tantas grabaciones de TikTok. Lo que hace la ‘fama’ en redes sociales.