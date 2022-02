Renee Gracie se hizo viral y es la nueva sensación de las redes sociales. Después de abandonar el mundo del automovilismo, la joven de Australia ahora triunfa en la plataforma sin censura llamada OnlyFans. Según reveló la mujer, es la mejor decisión que tomó, porque mantiene una vida feliz y tranquila.

Con solo 18 años, Renee Gracie debutó en la Porsche Carrera Cup y en 2015 pasó a la categoría Supercars Dunlop Series, convirtiéndose en la primera mujer en formar parte de las competiciones de automovilismo con vehículos V8. Sin embargo, la joven de Queensland decidió pasarse a la industria del cine para adultos en 2019.

Renee y la razón por la que deja el automovilismo

Después de un comienzo prometedor, Gracie no consiguió sostenerse. “El automovilismo es duro, luché durante años para recaudar dinero y obtener resultados. Es difícil rendir cuando no estás recaudando suficiente dinero para un lugar en el equipo superior”, sostuvo Renee.

Frente a esta complicada situación, la carrera deportiva llegó a un punto final. “Al estar en un deporte dominado por hombres y en un ambiente negativo la mayor parte del tiempo, desafortunadamente llegué al punto en que perdí mi pasión. Y yo quería salir. Mi estado mental se disparó, estaba deprimido, triste y odiaba dónde estaba”, explicó la joven de Queensland.

Gracie apuesta por dedicarse al OnlyFans

Frustrada por trabajar dentro de un entorno masculino, Renee Gracie se marchó de las carreras sin ganar un centavo y la contrataron en una concesionaria de autos. Luego, la australiana ingresó al servicio de suscripción para adultos OnlyFans hace tres años y rápidamente vio crecer su cuenta bancaria.

“Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida. No por mi éxito en OnlyFans . Pero estoy feliz, saludable y todos los días elijo rodearme de personas que me ayuden y no me desanimen por mi peso, apariencia o resultados ese fin de semana”, confesó Gracie.

Desde entonces, la expiloto se dedica a la industria de contenidos para adultos. “Estoy feliz, me amo a mí misma y a mi vida. “Mi vida no gira en torno al sexo. Soy una chica normal, tengo sueños, metas y pasiones”, precisó Renee.

Renee Gracie ahora es millonaria

The Sun detalló que Renee Gracie recibe cerca de 15 mil dólares por semana gracias sus contenidos para adultos. Además de tener una propiedad, la carismática modelo es dueña de un garaje lleno de vehículos lujosos y se encuentra construyendo una enorme piscina.

“Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con él. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad”, comentó Gracie.

¿Qué es la página OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma de suscripción por contenido exclusivo y explícito para mayores de 18 años. En ella, existen perfiles similares a los de otras redes sociales, pero con la diferencia de que para ver las publicaciones de alguien debes de pagar.