La pandemia de COVID-19 hizo que varias empresas y negocios se vieran obligados a cerrar sus puertas, pero aquellos que decidieron mantener a flote sus emprendimientos luchan día a día para recuperar el terreno perdido. Por eso, no es sorpresa que ciertos personajes busquen aprovechar su situación para obtener cosas gratis a cambio de los famosos “canjes publicitarios”, pero sí que los pongan en su sitio como lo hizo un restaurante en España cuya respuesta se volvió viral en más de una red social.

Se trata del restaurante AQ de Tarragona, que hizo pública la respuesta a un mensaje privado que recibieron en Instagram de parte de una influencer –cuya identidad se guardó en el anonimato– que les proponía probar los platillos de su carta “de forma gratuita” a cambio de publicar en redes sociales “toda la experiencia, stories y post” para promocionar el establecimiento. Ni cortos ni perezosos, los administradores compartieron capturas de pantalla de lo que le contestaron a fin de evitar que otros intenten seguir su ejemplo.

“Pues la verdad es que no hacemos publicidad en ningún medio desde hace 14 años. Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos publicite no nos parece que sea ni necesario ni positivo, seguramente atraerá a más personas a pedirnos gratuidades. En los 16 años del restaurante han pasado los mejores críticos del país y siempre han opinado (bien, por cierto) lo que les ha parecido y por supuesto pagando”, se lee en el pantallazo publicado en Twitter, que a la fecha acumula más de 5,000 ‘Me Gusta’ y decenas de comentarios.

Pues ya está contestada. Seguiremos informando pic.twitter.com/Upj54RUmDW — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

“El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Guía Michelin, Guía Campsa, Conde Nast, Revista Cuina, además de los más importantes blogueros de Gastronomía han pasado por aquí pagando. No quiero ser descortés con usted, pero en los tiempos que corren, después de la pandemia mundial y de tener el restaurante cerrado y con restricciones venir a pedir comer gratis me parece que muestra falta de empatía y oportunismo por su parte”, continúa la respuesta de los propietarios de AQ, haciéndole una recomendación final.

“Vaya usted donde quiera, pague lo que le toca (como hacemos todos) y opine lo que quiera. ¿Qué pasaría si viniese y la comida fuese basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?”, sentencian en su contestación que recibió un masivo apoyo en las redes sociales. Curiosamente, compartiendo este hecho consiguieron una mejor publicidad a la ofrecida por la influencer y se aseguraron que nadie más quiera proponerles nuevamente otra colaboración “original y divertida”.

