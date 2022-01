Novia se viraliza tras juergear en discoteca sin mascarilla para contagiarse de Covid-19 antes de su boda

Una mujer de Australia generó polémica por un video difundido en TikTok, donde se muestra divirtiéndose en una discoteca sin mascarilla con el objetivo de contagiarse de Covid-19 antes de contraer matrimonio el próximo febrero.

Todo ocurrió en la ciudad de Melbourne, del estado de Victoria, donde la mujer fue grabada abrazando a varios hombres y compartiendo tragos con otras personas desconocidas en la pista de baile, con la esperanza de contraer la contagiosa variante Omicron antes de casarse.

“Tu boda es en seis semanas y aún no has tenido Covid”, dice la descripción del video. “Atrapa el Covid, no los sentimientos”, agrega en el texto del clip en medio de un contexto en Australia donde las infecciones se acercan a las 100 mil por día.

Cabe indicar que la actitud de la jovencita va en contra de todas las recomendaciones de los especialistas, que aconsejan no contraer deliberadamente la enfermedad. Y quizá esta sea la última noche de juerga de la mujer, después de que el estado de Victoria impusiera la prohibición temporal de congregarse bajo un mismo techo desde la noche del pasado miércoles, para frenar la propagación de la variante Omicrom.

OTRAS NOVIAS REACCIONAN AL VIDEO

En los comentarios del video de TikTok se observa a varias novias con el mismo sentir de la protagonista, por no querer arruninar su boda por una prueba positiva. “Tenemos que hacer esto antes de tu compromiso por si acaso”, se lee en uno de los mensajes.

CONTAGIARSE A PROPÓSITO NO ES INTELIGENTE

Expertos en enfermedades infecciones instaron a los australianos a evitar contagiarse durante el mayor tiempo posible. “La gente que intenta contraer este virus cuando todavía es posible atravesar esta ola sin infectarse, no es inteligente, dijo la epidemióloga Catherine Bennett a Daily Mail Australia.

“Escuchamos a mucha gente decir ‘podría ser leve’, pero en realidad es realmente terrible, así que si puedes evitarlo, hazlo”, aseguró, al mismo tiempo que recomendó que todos traten de recibir sus vacunas de refuerzo tan pronto como sea posible antes de desarrollar síntomas graves.

