WhatsApp Viral: Con este truco podrás enviar mensajes a números sin agregarlos a tus contactos [FOTOS]

¿Te parece tedioso tener que agregar un nuevo contacto para enviarle un mensaje por WhatsApp ? ¿Te gustaría poder hablar con alguien sin tener que guardar su número? Entonces estás en el lugar correcto.

Como sabemos que más de uno tiene este problema, te traemos este truco de WhatsApp que te ayudará a mandar mensajes a números sin necesidad de guardarlos en tu lista de contactos personales.

Para hacerlo, solo debes seguir los siguientes pasos:

- Abre tu navegador de internet desde tu smartphone (android o apple).



-Copia este enlace: https://api.whatsapp.com/send?phone=NÚMERO



-Cambiar la palabra "NÚMERO" por el teléfono al que deseas enviar el mensaje. No te olvides el prefijo internacional en Perú es: 51 y sin agregar espacios o guiones.



* Por ejemplo, si el número que elegiste es 987654321 y es de dominio peruano (51) el link debe ser el siguiente



https://api.whatsapp.com/send?phone=51987654321



-Cuando ingreses, presiona "Enviar mensaje". Si no aparece no te preocupes porque te enviará directamente a la ventana del chat.



- ¡Listo! podrás iniciar una conversación con esa persona en WhatsApp, sin que lo hayas añadido a tu agenda.

