PAGÓ DEUDA. Yaharia Plasencia se vio envuelta en un escándalo luego que en TikTok una emprendedora la acusara de no realizar la publicidad a una marca de jeans, después que la salsera recibiera dos prendas, por el denominado “canje” que se usa comúnmente en redes sociales como Instagram.

En un nuevo video, Allison Horna, la emprendedora, dio a conocer que la ex de Jefferson Farfán ya pagó por los dos jeans que le fueron entregados. No obstante, habrían dejado entrever la posibilidad de una demanda, según contó la misma joven.

TikTok: emprendedora quería que Yahaira Placencia se disculpe

En TikTok, Allison Horna contó que fue el manager de Yahaira Placencia el que se comunicó con ella para informar sobre el pago de los jeans. “El día de ayer, lunes 10, se comunica su manager conmigo indicándome que quería pedirme disculpas. Yo le digo ok, y que esperaba la pronta respuesta de ella porque yo no me he visto perjudicada por él sino por ella. Yo quería unas disculpas de ella ”, explicó.

Sobre la cancelación del producto, la joven cuenta que el manager de la salsera le pasó una foto del Boucher. “Me dice que (el pago) fue realizado el día 7 el mismo día que esta chica nos bloquea”, manifestó.

Además, indicó que puso los videos en privado porque se deslizó la posibilidad de una demanda. “Este señor me dice que supuestamente yo la estoy difamando y que me iría a un tema legal. Yo no la estoy difamando, yo he hablado 100% con la verdad, he puesto capturas de la conversación”, enfatizó.

