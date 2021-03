“Déjenlos tener su infancia. Déjenlos ser quienes son”, es la potente frase de Brandon Boulware, un hombre que además de ser abogado es un orgulloso padre y quien no duda en defender en un tribunal de Estados Unidos a su pequeña hija, a quien no le permiten participar en deportes de niñas por ser transgénero y haber nacido hombre. Esta historia llena de amor se ha vuelto viral en los últimos días y llegó hasta la cantante Jennifer Lopez . La popular ‘Diva del Bronx’ usó sus redes sociales para sumarse a este pedido en medio de los rumores en torno a la continuidad de su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez.

En el video viral, el padre pide al senado de Missouri votar en contra de una legislación que pretende prohibir a atletas trans participar en deportes de niñas, por considerar que tienen una ventaja injusta.

“Esto me conmovió… El amor de un padre”, escribió Jennifer Lopez en sus redes sociales para luego agregar que “el amor cambia al mundo”.

I love... this touched me... a parent’s love... love changes the world... ❤️❤️❤️ https://t.co/jLXjboSGYC — jlo (@JLo) March 16, 2021

Y fue justamente ese amor el que también modificó la mentalidad de Brandon Boulware, quien confesó que él mismo rechazaba la idea de que su hija fuera transgénero, y por eso la forzaba a vestir ropa de niño, a usar juguetes de niños, a llevar el cabello corto y “jugar en equipos deportivos de niños”.

Según reportó People, el hombre actuó de esa manera porque quería protegerla de ser acosada y también para protegerse a sí mismo, pues no quería pasar por las típicas preguntas de por qué su hija no se veía ni actuaba como un niño varón.

“Soy esposo y padre de cuatro hijos, dos niños, dos niñas, incluida una maravillosa y hermosa hija transgénero”, indicó el hombre al iniciar su intervención que hoy es viral en redes sociales.

Historia de lucha

“Había llegado a casa del trabajo, y mi hija y su hermano estaban en el jardín delantero y ella se había puesto a escondidas uno de los vestidos de juego de su hermana mayor. Y querían cruzar la calle y jugar con los niños del vecino … Yo dije que no. Me preguntó que si entraba y se ponía ropa de niño, si podía cruzar la calle y jugar. Y fue entonces cuando me di cuenta. Mi hija equiparaba ser buena con ser otra persona”, contó Brandon Boulware quien aseguró que ignorar esos deseos de su hija la hizo sentir “miserable”, pues no tenía amigos en la escuela, no sonreía, ni tenía confianza en sí misma.

El protagonista de la inspiradora historia que conmovió a Jennifer Lopez aprendió de su propia sangre y comprendió que era mejor dejar de forzar a su hija trans a actuar como niño, logrando que pudiera participar en el equipo de voleibol de la escuela.

Eso lo motivó a presentar su testimonio ante el tribunal para evitar la llamada Resolución 53 que busca prohibir que los atletas trans participen en un equipo que no sea del sexo expresado en su acta de nacimiento.

“Les pido: por favor, no le quiten eso a mi hija ni a los innumerables otros como ella que están ahí afuera. Déjenlos tener su infancia. Déjenlos ser quienes son. Les pido que voten en contra de esta legislación”, expresó el padre en el video que ya tiene más de 4 millones de reproducciones y que hasta la propia Jennifer Lopez compartió en medio de los rumores de su supuesta ruptura amorosa con Alex Rodríguez.

Y es que esta lucha no es nueva para ella, pues hace unos días apoyó a su sobrino transgénero con un cortometraje llamado ‘Draw With Me’. Se trata de la historia del hijo de su hermana Leslie, Brendon, quien narra todo lo que vivió para aceptarse, ser aceptado y que incluso intentó suicidarse.

“Una historia que está muy cerca de mi corazón porque es un asunto familiar. Se trata de aceptar el cambio y los desafíos con amor y comprensión, y el saber que cuando lo hacemos, todo es posible (...) También porque Brendon es... mi sobrino”, explicó JLo sentada en un sillón y mirando a la cámara.

La Resolución 53 fue impulsada por el republicano Chuck Basye, quien aseguró que busca proteger a las niñas y jóvenes pues al competir con atletas trans pueden perder la oportunidad de obtener becas universitarias. Para su implementación se necesita la aprobación de las dos cámaras en el senado, la firma del gobernador y la aprobación en voto en 2022.