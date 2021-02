Incluso los personajes de las más icónicas películas usan mascarilla durante la pandemia de coronavirus. Ese es el mensaje de la campaña #MaskUpAmerica, que ha reinventado muchos de tus personajes favoritos de películas con mascarillas. El video del anuncio donde se ve a los icónicos personajes de las películas usando cubrebocas ha sido bastante comentado y se ha vuelto viral en YouTube.

Warner Bros, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y Ad Council de Estados Unidos se han unido para crear conciencia sobre el uso de la mascarilla y así ayudar a detener la propagación del COVID-19, en un nuevo video que incluye icónicos personajes de los famosos films Mad Max, The Matrix, Harry Potter, The Flash, Aquaman, Wonder Woman, Joker y muchos más.

“Sabemos que las mascarillas siguen siendo una de las formas más efectivas en que podemos protegernos contra el virus y estamos realmente agradecidos con Warner por prestar su talento y películas icónicas para apoyar este mensaje”, dijo la presidenta de Ad Council (organización estadounidense que promueve anuncios de servicio público) Lisa Sherman en un comunicado a la prensa el miércoles.

Según las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation a fines de enero, si el 95 por ciento de todos los estadounidenses usaran una mascarilla, se podrían salvar casi 22,000 vidas para mayo de 2021.