Un increíble truco que muchos padres primerizos intentarán poner en práctica. A la mayoría de bebés les gusta el sonido de la música pero a la protagonista de un tierno video viral de YouTube , la voz de su papá logra calmarla cuando se encuentra de mal humor.



Y es que a la pequeña le encanta la voz de su padre, que da la casualidad que se trata del cantante Tyrone Wells , que tiene 11 álbumes en su haber y cuya fama se extiende de costa a costa en Estados Unidos.

Si bien Tyrone Wells puede tener miles de seguidores, su más gran admiradora es su hija Aria, que al parecer encuentra confort cuando su papá le canta su tema “Beautiful girl, beautiful world” (Niña hermosa, mundo hermoso en español).



The Only Thing That Works Every Time... (Tyrone Wells - "Beautiful Girl, Beautiful World")