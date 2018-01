YouTube: Pacific Rim Uprising estrenó un nuevo tráiler que te dejará sin aliento [VIDEO y FOTOS]

No hay dudas de que Pacific Rim es ya una película de culto. La combinación de diversos elementos ha hecho de la cinta un producto que muchos no esperaban ver en las salas de cine. Es por ello que la expectativa por su secuela, cuyo segundo tráiler oficial acaba de ser estrenado en YouTube, no es poca.



Teniendo una duración superior a los 2 minutos y medio, el nuevo avance en YouTube de Pacific Rim Uprising nos muestra varias escenas de acción que, de seguro, serán de la delicia de los hinchas de la producción.



El tráiler ya cuenta con más de 133 mil reproducciones en YouTube y todo apunta a que esta cifra crezca mucho más. El estreno, cabe mencionar, está programado para este año.



Pacific Rim Uprising contará con la participación de John Boyega, Tian Jing, Scott Eastwood, Adria Arjona, Charlie Day, Burn Gorman y muchos más.